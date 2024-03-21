Через антивоєнну позицію: з російського фільму видалили Козловського та Ксенію Раппопорт

Імена акторів прибрали з титрів фільму-казки "Летючий корабель". А зовнішність Ксенії змінили за допомогою комп'ютерної графіки.

Імена акторів Данила Козловського та Ксенії Раппопорт видалили з титрів фільму-казки "Летючий корабель", у якому вони знімалися. Раніше обидва артисти засудили війну Росії в Україні. Про це пише Meduza.

"Летючий корабель" — це екранізація народної казки. Сценарій заснований на мультфільмі режисера Гаррі Бардіна 1979 року. Режисером картини виступив Ілля Учитель, син відомого режисера Олексія Учителя, ролі у фільмі виконали Олександр Метьолкін, Ксенія Трейстер, Федір Добронравов, Леонід Ярмольник. Ксенія Раппопорт зіграла роль циганки-гадалки.

Данило Козловський зіграв одразу кілька персонажів — Бабу-Ягу в кількох обличчях. Він у гримі майже невпізнанний, зазначають кінокритики. І його зовнішність сильно змінили за допомогою комп'ютерної графіки.

Данило Козловський у фільмі "Летючий корабель" Фото: Скриншот

Також змінили зовнішність і Ксенії Раппопорт.

"Козловському в кіноадаптації мультфільму Гаррі Бардіна дісталося відразу кілька ролей — загримований до невпізнання актор зіграв різноманітних Бабок-їжачок. Раппопорт, зі свого боку, виконала невеличку роль циганки-ворожки, на яку у фінальному монтажі було "вдягнуто" маску за допомогою комп'ютерної графіки", — повідомив "Бюллетень кінопрокатника".

У лютому 2024 року продюсери фільму-казки заявили, що вихід картини відтерміновують на кілька тижнів, — спочатку прем'єра планувалася на 7 березня. Вони уточнили, що зйомки було розпочато ще до початку війни в Україні. А потім вони обмовилися, що їм довелося "замінити кількох акторів", які критикували війну.

"Летючий корабель" — це праця без перебільшення тисяч людей, які вклали весь свій талант і сили, щоб глядачі по всій країні змогли насолодитися картиною. І позиція всього трьох учасників знімальної групи не повинна на це вплинути. Якщо хтось думав, що, покинувши проєкт, він зможе зіпсувати нашим дітям свято, то він помилявся: ми довели проєкт до завершення і сподіваємося на успіх", — заявили продюсери.

Через антивоєнні висловлювання Данилу Козловського вимагали перевірити за статтями про "дискредитацію російської армії" та екстремізм. Пізніше актор подав позов про захист честі та гідності проти активіста Віталія Бородіна, який написав на нього донос; суд став на бік актора. Але через доноси в петербурзькому Малому драматичному театрі, де працює Козловський, відбулися несподівані перевірки, які виявили порушення санітарних правил.

У театрі скасували вистави і закрили на кілька тижнів. Сам Козловський оголосив, що до кінця 2023 року йде у відпустку за особистими обставинами.

Актриса Ксенія Раппопорт у лютому 2022 року засудила військове вторгнення Росії в Україну. Також вона виступала проти політичних репресій у культурній сфері в Росії. Вистави за її участю в Росії кілька разів скасовували. Її виключили зі складу опікунської ради фонду "Коло добра", а також із міської ради з культури Санкт-Петербурга.

Нагадаємо, раніше низку російських селебріті "скасували" після участі в "майже голій вечірці" Насті Івлєєвої. У підсумку зіркам довелося вибачатися, їздити на окуповані території Донецької та Луганської областей. А також демонструвати лояльність на нещодавніх президентських виборах у РФ.