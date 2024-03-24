Три головні помилки під час декору будинку кімнатними рослинами: думка експерта

Правильне розміщення, відповідність квіткових вазонів загальному декору та інші речі допоможуть упорядкувати квіткове розмаїття в будинку.

Любителі кімнатних рослин, як правило, не можуть зупинитися, купуючи все нові й нові рослини для свого будинку. У результаті житло перетворюється на справжній оазис, і власникові цих "джунглів" доводиться запам'ятовувати графіки поливу різних рослин, шукати додаткові площі, щоб їх розмістити, і вирішувати ще чимало завдань. Які три помилки найчастіше роблять любителі кімнатної зелені, і як їх уникнути, розповів Крістофер Гріффін, фахівець з рослин і автор книги "Ти ростеш, дівчисько!".

Вам не вистачає різноманітності

"Обирайте зелень різних форм, розмірів і текстур. Різноманітний дисплей додає візуального інтересу", — каже Гріффін.

Заповніть свій простір безліччю рослин, які потребують однакового догляду (наприклад, потос, павук і монстера), і вам не доведеться запам'ятовувати мільйон випадкових графіків поливу.

Різноманітність рослин робить приміщення цікавішим Фото: freepik

Ви випускаєте з уваги вертикальний простір

Гріффін пропонує скористатися вертикальним простором. Спробуйте розмістити красиві горщики на книжкових полицях і розставити по всьому будинку ампельні рослини.

"Підвішені до стелі або закріплені в кашпо на стінах висячі рослини економлять простір на підлозі, а також привертають увагу, перетворюючи ваш житловий простір на пишний зелений оазис", — каже Гріффін.

Не забувайте про використання вертикального простору Фото: DALL-E/Тетяна Ковальчук

Правильно підбирайте вазони

"Розгляньте матеріали, кольори і форми, які відповідають вашому загальному декору", — каже Гріффін.

Подумайте: сталеві контейнери з порошковим покриттям у сучасному просторі або теракотові контейнери, розписані вручну, у традиційній кімнаті. Обов'язково обирайте горщики з дренажними отворами та відповідними блюдцями, щоб коріння не загнивало від надлишку води.

Підбирайте вазони, що відповідають загальному декору вашого будинку. Фото: Getty

Раніше Фокус писав, як правильно поливати кімнатні рослини.