Родина Решетніків готується до попповнення: дружина телеведучого зізналася, що в планах донька

Христина та Григорій Решетнік мають трьох синів і вже майже чотири роки носять статус багатодітної родини. Однак сім'я відверто зізнається, що мріє і планує ще народження доньки.

34-річна дружина телеведучого Григорія Решетніка натякнула, що вони з чоловіком планують четверту дитину. Про це вона написала у себе на сторінці в Instagram.

Зокрема, на запитання від шанувальників, коли за дівчинкою, Христина написала: "Скоро" і показала округлий животик. У наступній публікації вона показала вагітний животик і дописала: "Або ж коли Бог дасть".Зокрема, Христина не приховує, що вони планують з чоловіком ще одну дитину і дуже мріють, щоб в них народилася ще донька.

Зараз же в сім’ї Григорія та Христини Решетнік вже є троє синів. Найстаршому сину Івану у квітні виповниться 11 років, середньому Дмитру буде у 2024 році 7 років. Наймолодший Сашко народився у 2020 році.

Григорій та Христина вже 14 років разом. Пара познайомилася на знімальному майданчику. Весь цей час вони обоє живуть та працюють в столиці. І хоч вони вже четвертий рік мають статус багатодітної родини, вони не втрачають віру та бажання народити ще чевтерту доньку.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Григорій Решетнік вперше заговорив про розлучення зі своєю дружиною Христиною. Крім цього, Фокус писав, що дружина Григорія Решетніка розповіла, скільки грошей вони витрачають на місяць.