Ракам — гроші, Близнюкам — виграш. Таро-прогноз на фінанси в період Місячного затемнення 25 березня 2024 року

У понеділок 25 березня настане перше у 2024 році затемнення — Місячне в знаку Терези. Ми знаємо, що Терези — це про рівновагу і баланс. Але затемнення прийшло в розпалі сильного впливу планети Марс, а це обіцяє провокації, конфлікти, часто на рівному місці, посилення воєнної обстановки, неможливість домовлятися і вносити раціональне зерно в процеси, які відбуватимуться доволі сумбурно з елементами хаосу і неприйняття. Розповідаємо про події періоду затемнення для всіх знаків.

Овен

Таро-прогноз на фінанси в період Місячного затемнення 25 березня 2024 року для Овнів

Овнам слід утримувати пильність і поставитися уважно до своїх накопичень. У період затемнення у вас можуть трапитися переживання з приводу фінансової сфери. Вони скоро минуть і все налагодиться. Головне пережити цей неприємний для вас період.

Телець

Таро-прогноз на фінанси в період Місячного затемнення 25 березня 2024 року для Тельців

До тельців у цей період "побіжать" грошики і їх ніхто не зупинить. На вас чекають хороші події у фінансовій сфері, які дадуть вам змогу навіть блищати!

Близнюки

Таро-прогноз на фінанси в період Місячного затемнення 25 березня 2024 року для Близнюків

Близнюкам пощастить: на них чекає велика грошова удача в момент Місячного затемнення 2024 у березні. Причому, удача прийде від друзів або вдалого партнерства, яке настане також несподівано.

Рак

Таро-прогноз на фінанси в період Місячного затемнення 25 березня 2024 року для Раків

Раків також очікує отримання хорошої суми грошей, і вдала співпраця, нові контракти, несподіваний договір, премії, щасливий результат судового процесу, який тривав довго.

Лев

Таро-прогноз на фінанси в період Місячного затемнення 25 березня 2024 року для Львів

У Львів не найкращий період у фінансовому аспекті. Може статися крадіжка і навіть велике розкрадання. Будьте пильні! Не ухвалюйте важливих рішення стосовно грошей у цей період і не вплутуйтеся в сумнівні авантюри.

Діва

Таро-прогноз на фінанси в період Місячного затемнення 25 березня 2024 року для Дів

Діви, на вас чекає розбите серце через грошову сферу в період Місячного затемнення у Терезах 2024. Щось сильно вас засмутить або станеться ситуація, що вимагає вашого оперативного втручання.

Ваги

Таро-прогноз на фінанси в період Місячного затемнення 25 березня 2024 року для Терезів

У Терезів можуть підвиснути вирішення грошових питань. Імовірні затримки виплат або зрив домовленостей. Ви можете відчувати тривогу і смуток у цей період. Ваші емоції будуть на піку. Потрібно тримати себе в руках!

Скорпіон

Таро-прогноз на фінанси в період Місячного затемнення 25 березня 2024 року для Скорпіонів

Скорпіонам повернуть борги або виплатять велику суму грошей. Інакше кажучи, на представників знака чекає гарний грошовий епізод у період Місячного затемнення в березні 2024, і це для вас добрий знак.

Стрілець

Таро-прогноз на фінанси в період Місячного затемнення 25 березня 2024 року для Стрільців

Гроші від сім'ї або гарний прибуток на роботі: премія, гонорар та інші варіанти доходів з казенного дому. Вам слід бути напоготові й очікувати приходу хороших грошей. Теж хороший знак, утім, як і для Скорпіонів.

Козеріг

Таро-прогноз на фінанси в період Місячного затемнення 25 березня 2024 року для Козерогів

Козероги, вам заплатять, причому, можливо навіть двічі! До вас прийдуть гроші з несподіваного джерела, що, ймовірно, приємно здивує вас.

Водолій

Таро-прогноз на фінанси в період Місячного затемнення 25 березня 2024 року для Водоліїв

Водолії можуть отримати гроші від чоловіка або дружини. Це буде приємно. Можливо, вам піднесуть дорогий подарунок, на який ви не розраховували. Словом, ваша друга половина вас порадує. Хто не перебуває у шлюбі — можуть отримати подарунки від батьків або партнерів.

Риби

Таро-прогноз на фінанси в період Місячного затемнення 25 березня 2024 року для Риб

Риби, ваші страхи щодо фінансової сфери марні! Вам пообіцяють або заплатять хорошу суму грошей. Можливо, ви укладете вигідний контракт, який істотно виправить ваше становище на краще.