Ракам — гроші, Близнюкам — виграш. Таро-прогноз на фінанси в період Місячного затемнення 25 березня 2024 року
У понеділок 25 березня настане перше у 2024 році затемнення — Місячне в знаку Терези. Ми знаємо, що Терези — це про рівновагу і баланс. Але затемнення прийшло в розпалі сильного впливу планети Марс, а це обіцяє провокації, конфлікти, часто на рівному місці, посилення воєнної обстановки, неможливість домовлятися і вносити раціональне зерно в процеси, які відбуватимуться доволі сумбурно з елементами хаосу і неприйняття. Розповідаємо про події періоду затемнення для всіх знаків.
Овен
Овнам слід утримувати пильність і поставитися уважно до своїх накопичень. У період затемнення у вас можуть трапитися переживання з приводу фінансової сфери. Вони скоро минуть і все налагодиться. Головне пережити цей неприємний для вас період.
Телець
До тельців у цей період "побіжать" грошики і їх ніхто не зупинить. На вас чекають хороші події у фінансовій сфері, які дадуть вам змогу навіть блищати!
Близнюки
Близнюкам пощастить: на них чекає велика грошова удача в момент Місячного затемнення 2024 у березні. Причому, удача прийде від друзів або вдалого партнерства, яке настане також несподівано.
Рак
Раків також очікує отримання хорошої суми грошей, і вдала співпраця, нові контракти, несподіваний договір, премії, щасливий результат судового процесу, який тривав довго.
Лев
У Львів не найкращий період у фінансовому аспекті. Може статися крадіжка і навіть велике розкрадання. Будьте пильні! Не ухвалюйте важливих рішення стосовно грошей у цей період і не вплутуйтеся в сумнівні авантюри.
Діва
Діви, на вас чекає розбите серце через грошову сферу в період Місячного затемнення у Терезах 2024. Щось сильно вас засмутить або станеться ситуація, що вимагає вашого оперативного втручання.
Ваги
У Терезів можуть підвиснути вирішення грошових питань. Імовірні затримки виплат або зрив домовленостей. Ви можете відчувати тривогу і смуток у цей період. Ваші емоції будуть на піку. Потрібно тримати себе в руках!
Скорпіон
Скорпіонам повернуть борги або виплатять велику суму грошей. Інакше кажучи, на представників знака чекає гарний грошовий епізод у період Місячного затемнення в березні 2024, і це для вас добрий знак.
Стрілець
Гроші від сім'ї або гарний прибуток на роботі: премія, гонорар та інші варіанти доходів з казенного дому. Вам слід бути напоготові й очікувати приходу хороших грошей. Теж хороший знак, утім, як і для Скорпіонів.
Козеріг
Козероги, вам заплатять, причому, можливо навіть двічі! До вас прийдуть гроші з несподіваного джерела, що, ймовірно, приємно здивує вас.
Водолій
Водолії можуть отримати гроші від чоловіка або дружини. Це буде приємно. Можливо, вам піднесуть дорогий подарунок, на який ви не розраховували. Словом, ваша друга половина вас порадує. Хто не перебуває у шлюбі — можуть отримати подарунки від батьків або партнерів.
Риби
Риби, ваші страхи щодо фінансової сфери марні! Вам пообіцяють або заплатять хорошу суму грошей. Можливо, ви укладете вигідний контракт, який істотно виправить ваше становище на краще.