24 березня 2024 року: преподобного Захарія — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна злитися і лаятися, а також їхати далеко з дому. Тепла погода цього дня — до теплої весни.

Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобного Захарія. Про життя Захарії відомо дуже мало. Згідно з антропологічними дослідженнями, помер він у віці 20-25 років, мав невеликий зріст (до 154 сантиметрів), а його мощі зараз спочивають у Дальніх печерах Києво-Печерської Лаври.

24 березня святкують Всесвітній та Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на туберкульоз. Також 24 березня Міжнародний день боротьби з депресією.

Що не можна робити 24 березня:

вживати жирну їжу

відмовляти в допомозі

лаятися, лихословити

їхати далеко з дому

Народні прикмети та повір'я:

вранці роса — до гарного врожаю проса

снігопад — до гарного врожаю гречки

тепла погода — до теплої весни

День ангела святкують:

Володимир, Захарія, Мартін, Парфеній, Петро, Степан, Яків

А також у цей день:

1882 — у Берліні німецький учений Роберт Кох оголосив про відкриття збудника туберкульозу. Через рік він виявив і збудника холери. 1905 року вченому було присуджено Нобелівську премію з фізіології та медицини

1930 — карликова планета Плутон отримує своє нинішнє ім'я

1949 — уперше під час церемонії вручення "Оскарів" найкращим було названо іноземний фільм — англійську екранізацію "Гамлета"

1955 — у США встановлено першу морську нафтову вишку

1972 — на американські кіноекрани вийшов фільм "Хрещений батько"

2003 — зважена далека чорна діра

2020 — Міжнародний олімпійський комітет оголосив, що літні Олімпійські ігри 2020 перенесено на 2021 рік через пандемію Covid-19

2022 — Президент України Володимир Зеленський присвоїв почесне звання "Місто-герой України" 4 містам: Бучі, Ірпеню, Миколаєву та Охтирці