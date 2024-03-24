Гроші, кохання та події. Таро-прогноз у коридор затемнень у березні-квітні 2024 року для всіх знаків

На нас очікує непростий період весняного коридору затемнень — з 25 березня по 8 квітня. Дні Місячного і Сонячного затемнень та важливий часовий відрізок між ними. Розглядаємо етап детальніше для кожного знака Зодіаку.

З понеділка, 25 березня 2024 року, в день Місячного затемнення починається період коридору затемнень, який триватиме два тижні і закінчиться Сонячним затемненням 8 квітня. За традицією, цей період конфліктний і непростий, ба більше, він кармічний і напружений. Розглядаємо, кому з представників Зодіакального кола буде добре в цей незвичайний етап 2024 року.

Овен

Таро-прогноз на період коридору затемнень у березні-квітні 2024 року для Овнів

На Овнів очікують переживання через партнерів і дітей. Можливі доленосні знайомства, що ведуть до створення сім'ї, і не дивно: адже коридор затемнень відбуватиметься саме в цьому знаку. Можливий прихід великої суми грошей для Овнів у ці два тижні.

Телець

Таро-прогноз на період коридору затемнень у березні-квітні 2024 року для Тельців

У Тельців постане питання сім'ї або створення сім'ї. Ви виходите із затяжного неприємного періоду і прагнете в масштабний позитив, на який навіть не розраховували. У ваше життя прийде важливе оновлення й обнулення. Також будуть радісні події, свята, тусовки походи в розважальні заклади.

Близнюки

Таро-прогноз на період коридору затемнень у березні-квітні 2024 року для Близнюків

У Близнюків буде проглядатися важливість робочих питань і процесів. Конфлікти і боротьба за місце під сонцем. Чоловіки обиратимуть між двома жінками, жінки — з'ясовуватимуть стосунки з подругами або родичками. У цей період доведеться зібрати волю в кулак, щоб зайняти провідні позиції.

Рак

Таро-прогноз на період коридору затемнень у березні-квітні 2024 року для Раків

На Раків чекає отримання хорошої суми грошей і великі переживання з питань перспектив на майбутнє. Розчарування у стосунках або конфлікти з партнерами, Можливо, вам доведеться відчути перенапруження через надмірну відповідальність. Економія грошей і часті пересування, відрядження, відвідування гостей або поїздки в розважальні заклади.

Лев

Таро-прогноз на період коридору затемнень у березні-квітні 2024 року для Львів

У Львів раптово зірвуться плани або намічена поїздка. Представники знака можуть відчути себе зв'язаними і невільними. Можливі грошові втрати. Але в другий тиждень багато чого налагодиться і стабілізується. Життя увійде у звичну колію.

Діва

Таро-прогноз на період коридору затемнень у березні-квітні 2024 року для Дів

У Дів, імовірно, зірветься перспективний контракт, але тільки заради того, щоб отримати ще вигідніший договір або пропозицію. Ви відчуєте важливі зміни в житті в цей період і він вам даватиметься нелегко. Але ви точно будете винагороджені!

Ваги

Таро-прогноз на період коридору затемнень у березні-квітні 2024 року для Терезів

Терезам належить вихід із зони комфорту і деяке розчарування у звичному перебігу подій. У цей період вас будуть долати страхи і переживання. Це не дивно: затемнення проходитимуть на вашій осі — Овен — Терези. Уникайте конфліктів, нічого не вирішуйте в цей період, тримайте рівновагу.

Скорпіон

Таро-прогноз на період коридору затемнень у березні-квітні 2024 року для Скорпіонів

На Скорпіонів очікують складні кармічні уроки, і навіть удари долі. Ви можете пережити зраду з боку близької людини в цей період або сильну сварку з дітьми. На вас чекає ухвалення непростих рішень.

Стрілець

Таро-прогноз на період коридору затемнень у березні-квітні 2024 року для Стрільців

У Стрільців закриється якесь джерело доходів, а якесь виникне і навіть порадує. У вас сильно зміниться система цінностей і критерії пріоритетів у цей період. Щоправда, не обійдеться і без розчарувань: на вас чекають "американські гірки" — тримайтеся крпеко!

Козеріг

Таро-прогноз на період коридору затемнень у березні-квітні 2024 року для Козерогів

Козерогів можуть очікувати складнощі в сім'ї, відчуття "болота" і різке бажання з нього вирватися. Ви відчуєте, що "перегрілися" від напруги в ці два тижні, але все закінчиться добре: охолодженням і примиренням з оточенням.

Водолій

Таро-прогноз на період коридору затемнень у березні-квітні 2024 року для Водоліїв

На Водоліїв чекає хвилювання за дітей і за нові проєкти, необхідність відстоювати свою територію і непереборне бажання триматися за своє. На вас чекає два тижні великих переживань, які в підсумку вирішаться позитивно.

Риби

Таро-прогноз на період коридору затемнень у березні-квітні 2024 року для Риб

Риби можуть розлучитися з партнером або розійтися з колегами по проєктах. У будь-якому разі, на вас чекає різка зміна вектора в житті. Нові знайомства, нова робота або нові проєкти, і все це на тлі серйозних нервових навантажень.