"У 50 мені плювати": Гвінет Пелтроу зізналася, як ставиться до думки оточуючих

Артистка приділяє особливу увагу правильному харчуванню. Пелтроу веде здоровий спосіб життя, але іноді дозволяє собі трохи "розслабитися".

Американська акторка, володарка премій "Оскар", "Золотий глобус" і "Еммі", Гвінет Пелтроу розповіла, що їй тепер "наплювати" на думку інших людей. Вона зізналася, що живе так, як хоче: їй подобається дивитися реаліті-шоу і їсти їжу на винос, повідомляє Daily Mail.

51-річна знаменитість заснувала свою імперію Goop вартістю 200 мільйонів фунтів стерлінгів 2008 року і відтоді за нею закріпилася репутація людини зі здоровим способом життя. Гвінет розповіла, що навіть вона небайдужа до того, щоб провести день, згорнувшись калачиком на дивані, поглинаючи їжу на винос і дивлячись весь день безперервно реаліті-шоу.

Протягом багатьох років Goop піддавався справедливій критиці. У 2018 році Гвінет виплатила компенсацію в розмірі 145 000 доларів США (5 654600 — ред.) у зв'язку з необґрунтованими твердженнями про те, що нефритові яйця її компанії допомагають збалансувати гормони.

Але тепер акторка зізналася, що відтоді, як у 2022 році їй виповнилося 50 років, її дедалі менше й менше хвилює, що про неї говорять люди. "Мені плювати, мені все одно, мені виповнилося 50, мені плювати, що хтось думає", — сказала вона.

Гвінет Пелтроу Фото: goop

Увесь свій образ вона побудувала на здоров'ї та зціленні, приділяючи особливу увагу правильному харчуванню, балансуванню кишкового мікробіома, зменшенню запалень, голодуванню та відмові від рафінованого цукру. Але Гвінет все ще може відмовитися від цього і провести "день неробства і нездорової їжі".

"Я люблю по неділях нічого не робити, дивитися сміттєві телевізори, не готувати вечерю і не замовляти їжу. Мені дійсно потрібен один неохайний день", — поділилася Пелтроу.

Акторка вважає, що лимонна вода, холодне купання, звукові ванни і гриби "дійсно зцілюють". Крім цього, її режим здоров'я включає в себе вживання великої кількості "варених овочів, усіх видів білків і корисних вуглеводів".

Нещодавно, 22 березня повідомлялося, що Гвінет Пелтроу взяла іпотеку 22 мільйони доларів на ремонт свого будинку. Актриса здає свою нерухомість в оренду. Не всім сусідам сподобався результат роботи дизайнерів.