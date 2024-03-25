"Не може робити все, що хоче": Пітер Філліпс розповів про стан свого дядька Чарльза ІІІ

За словами племінника короля, монарх "дуже хоче повернутися до нормального життя". Хоча визнає, що йому потрібно "зосередитися на собі", щоб одужати.

Король Великої Британії Чарльз ІІІ дуже засмучений тим, що його відновлення після операції забирає трохи більше часу, ніж очікувалося. Про це 24 березня заявив його племінник Пітер Філліпс, виступаючи перед представниками засобів масової інформації в Австралії під час свого візиту як покровителя благодійної організації ISPS Handa, повідомляє Мirror.

46-річний Пітер Філліпс, єдиний син принцеси Анни та її першого чоловіка капітана Марка Філліпса, розповів, що монарх хоче повернутися до офіційних обов'язків, але його лікарі порадили йому більше відпочивати.

Він вважає, що його дядько "прагматичний" і знає, що йому потрібно на деякий час "зосередитися на собі", щоб одужати. Філліпс сказав, що 75-річний Чарльз "підштовхував" своїх співробітників дозволити йому відновити виконання більшої кількості королівських обов'язків.

Король Чарльз ІІІ з королевою Каміллою Фото: Getty Images

"Він у гарному настрої, але в кінцевому підсумку він дуже засмучений. Він засмучений тим, що не може жити і робити все, що хоче. Але він дуже прагматичний, він розуміє, що є період часу, коли йому дійсно потрібно зосередитися на собі", — зазначив Пітер.

У бесіді з журналістами племінник монарха додав: "Я думаю, що Чарльз дуже хоче повернутися до нормального життя, і він, імовірно, розчарований тим, що його одужання займає трохи більше часу, ніж йому хотілося б".

Нагадаємо, 22 березня королева Камілла розповіла про стан короля Чарльза ІІІ. Британський монарх зараз бореться з онкологією. Йому зробили операцію через збільшену простату на початку 2024 року, під час чого діагностували рак.