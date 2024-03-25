Тімоті Шаламе перевтілився в Боба Ділана на зйомках нового фільму

У новому байопіку зірка "Дюни" виконає головну роль. Утім критики вже пожартували, що він скоріше нагадує фаната Ділана, ніж самого Ділана.

Тімоті Шаламе грає Боба Ділана у фільмі "Повна невідомість" (A Complete Unknown). Зйомки нового байопіка почалися після численних затримок у виробництві. Про це пише CNN.

Одягнений в армійсько-зелений піджак і кепку газетяра, Шаламе сфотографували на зйомках фільму "Повна невідомість", що розповідає про початок кар'єри співака і автора пісень. Шаламе сфотографували в Нью-Йорку цими вихідними, викликавши потік захоплення і жартів серед фанатів.

Тімоті Шаламе в образі Боба Ділана

"Він виглядає так, ніби збирається в Кемп-Рок", — пожартував один із користувачів X, посилаючись на фільм Діснея про музичний літній табір.

"Це не Боб Ділан, це просто кожен чоловік, який коли-небудь намагався поговорити зі мною про Боба Ділана", — написав ще один коментатор.

Інші жартували, що Шаламе на персонажа мультфільму.

Тімоті Шаламе в образі Боба Ділана Фото: Getty Images

Після першого анонсу 2020 року виробництво нового байопіка зазнало безліч затримок: від пандемії до страйку SAG-AFTRA. Проте фільм зберіг повну підтримку з боку самого Ділана, який надав режисерові Джеймсу Менголду докладні анотації до сценарію.

"Я провів кілька чудово чарівних днів у його компанії, просто сам на сам, розмовляючи з ним", — сказав Менголд минулого року, зазначивши, що легендарний співак любить кіно.

За словами Менголда, фільм насправді не є біографічним фільмом, який розповість всю історію Боба Ділана. Він більше зосереджений на важливому епізоді з життя співака.

"Це свого роду історія про епізод з початку 60-х років у Нью-Йорку. Про те, як цей 17-річний хлопець із 16 доларами в кишенях їде автостопом до Нью-Йорка, щоб зустрітися з Вуді Гатрі, який перебуває в лікарні", — сказав Менголд. Відомий музикант Вуді Гатрі був кумиром Ділана.

Боб Ділан в юності Фото: Getty Images

Шаламе співатиме у фільмі самостійно і вже найняв тих самих викладачів з вокалу, які працювали з Остіном Батлером в "Елвісі".

Ділан відомий своєю невловимістю, а його життя і кар'єра стали предметом безлічі фільмів. В одному фільмі 2007 року "Мене там немає" режисера Тодда Гейнса шість різних акторів, включно з Кейт Бланшетт і Річардом Гіром, зіграли Ділана в різні періоди його життя.

Ділан широко визнаний як одна з найвпливовіших фігур XX століття, як у музичному, так і в культурному плані. Його занесли до списку "Time 100: Герої та кумири XX століття" і він здобув безліч нагород, включно з "Оскаром" і Нобелівською премією з літератури.