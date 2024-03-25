Ребел Вілсон розповіла, що Саша Барон Коен подає на неї до суду через мемуари

Актриса називає колегу у своїй книзі "засранцем" і розповідає про його неналежну поведінку на зйомках. Тепер зірка "Бората" хоче подати на неї до суду.

Ребел Вілсон розкрила, що шоумен Саша Барон Коен — саме той "засранець", про якого вона розповідає у своїх нових вибухових мемуарах. Раніше вона згадувала, що якась "зірка" подає на неї до суду через книгу. Про це пише Daily Mail.

44-річна австралійська актриса спочатку заявила, що їй загрожує судовий позов після того, як вона присвятила цілу главу мемуарів "Rebel Rising" важкому досвіду роботи з неназваним колишнім колегою.

А тепер Ребел Вілсон назвала його ім'я. Виявилося, що скандальним колегою був британський актор і комік Саша Барон Коен. Ребел і Саша разом знімалися в комедійному бойовику "Брати з Грімсбі" 2016 року.

Трейлер фільму "Брати з Грімсбі"

У неділю в Instagram вона написала: "Мене не змусять замовкнути дорогі юристи або кризові менеджери зі зв'язків із громадськістю. Придурок, про якого я говорю в одному розділі моєї книги, — це Саша Барон Коен".

Повідомлення з'явилося всього за два дні після того, як зірка заявила, що знаменитість, з якою вона колись працювала, погрожував їй через публікацію мемуарів.

"Я написала про нього у своїй книзі. Тепер цей ублюдок намагається мені погрожувати. Він найняв кризового PR-менеджера і юристів. Він намагається перешкодити пресі писати про мою книгу. Але книга вийде, і ви всі дізнаєтеся правду", — заявила Ребел.

Фільм "Брати з Грімсбі" став касовим провалом, зібравши в прокаті 28 мільйонів доларів, при тому, що його бюджет становив 35 мільйонів доларів. Фільм зазнав різкої критики і отримав змішані відгуки.

Нагадаємо, Саша Барон Коен прославився своїми образами Алі Джі та Бората. А також своїми комедійними та сатиричними фільмами.

Але останнім часом він став пробувати себе і в серйозному кіно. Так, у 2019 році він з'явився в головній ролі в серіалі "Шпигун". Комік зіграв ізраїльського розвідника Елі Коена, який довгий час працював під прикриттям у Дамаску.

Ребел Вілсон востаннє знімалася 2022 року, в комедії "Випускний клас". Зараз вона зайнята вихованням дитини і готується до весілля зі своєю дівчиною.