Розділи
Матеріали
Стиль життя

26 березня 2024 року: собор архангела Гавриїла — що сьогодні не можна робити

Наталія Гулій

Сьогодні не можна починати нові справи, зловживати алкоголем і позичати гроші.

Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква святкує собор архангела Гавриїла. Саме Гавриїл є вісником найблагіших новин в історії людства — про народження Іоанна Предтечі, про Воскресіння Христове, про народження Діви Марії, про народження Ісуса Христа. За Новим і Старим заповітами архангел Гавриїл врятував світ, наставляючи людей на шлях істини.

Що не можна робити 26 березня:

  • починати нові справи;
  • відвідувати важливі зустрічі;
  • вирушати в далекі поїздки;
  • позичати гроші, інвестувати їх або перераховувати;
  • зловживати алкоголем;
  • жінкам заборонено просити борошно, цукор і сіль, а чоловікам ходити в гості.

Народні прикмети та повір'я:

  • заморозки — до холодної весни;
  • у березах багато соку — чекайте на дощове літо;
  • сильний дощ — до гарного врожаю грибів;
  • на дахах ще є сніг — буде холодно ще місяць.

День ангела святкують:

Василь, Гаврило, Кіндрат, Віра, Алла, Анна, Марія, Лариса.

Народилися сьогодні:

  • 1949 — Патрік Зюскінд, німецький письменник і кіносценарист.
  • 1973 — Ларрі Пейдж, розробник і співзасновник пошукової системи Google.
  • 1982 — Мікель Артета, іспанський футболіст, тренер.
  • 1985 — Кіра Найтлі, британська актриса.

Також цього дня:

  • 1845 рік — у США отримують патент на медичний пластир;
  • 1904 рік — завершують будівництво і здають в експлуатацію нову будівлю Львівського залізничного вокзалу;
  • 1999 рік — зафіксовано появу хробака "Мелісса", що вразив за короткий час сотні тисяч комп'ютерів у всьому світі.