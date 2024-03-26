Андре Тан представив свою колекцію в Лос-Анджелесі і нагадав про війну в Україні (фото)

Перед показом колекції Андре тан показав гостям фільм про те, яка прекрасна Україна і що вона зараз переживає через повномасштабне вторгнення Росії.

Український дизайнер Андре Тан викликав фурор на Los Angeles Fashion Week, що відбувся 22-24 березня, повідомляє прес-служба модельєра. "Український блок" став окремою подією заходу, і на ньому вітчизняні дизайнери показали свої нові колекції.

Тан привіз до США свіжу колекцію власного sustainable fashion бренду RDNT під назвою "Open Your Eyes". Вперше вона була представлена на Тижні моди в Парижі, а американській публіці дизайнер зробив новий, адаптований варіант. Однак основний стрижень колекції зберігся — це ультрафункціональні, мінімалістичні та стильні речі, що репрезентують сучасну молодь, її настрої та жагу до самовираження. Використання екологічних матеріалів, таких, як органічна бавовна та перероблений поліестер, не лише додало привабливості візуальному стилю колекції, а й порушило питання еко-свідомості та "етичної моди", що є дуже актуальними у світовій модній індустрії.

Важливим елементом показу Андре Тана стало, як висловився сам дизайнер, "нагадування американцям про війну в Україні". Перед початком шоу гостям показали спеціальний міні-фільм, підготовлений командою майстра. У ньому глядачі могли побачити, яка прекрасна Україна, і що з нею відбувається зараз, під час повномасштабного вторгнення Росії.

"Я зрозумів, що все роблю правильно, коли їхав у Лос-Анджелесі в таксі і випадково зав'язалася розмова з водієм. Таксист розповів мені багато цікавих речей, наприклад про те, що в США багато хто думає, що війна в Україні вже закінчилася, адже по телебаченню її зовсім перестали показувати. І це при тому, що зараз війна перебуває в запеклій фазі, коли за кожен метр ведуться бої і гинуть наші воїни. Я кілька разів хотів скасувати показ, оскільки були певні складнощі, але потім зрозумів, що цей Тиждень моди — гарна нагода вкотре нагадати світові про те, що війна триває й Україна потребує підтримки світової спільноти", — заявив дизайнер.

У показі Андре Тана брали участь американські моделі, але переважну більшість склали саме українці, з якими Андре дуже хотів попрацювати і спеціально влаштовував для них окремий кастинг. Він навіть залучив для цього місцевих блогерів.

"Американські моделі — прекрасні та дуже професійні, я отримав колосальне задоволення від співпраці з ними. Але я вкотре переконався, що саме українські моделі — найкращі у світі! Взагалі досвід показу в Лос-Анджелесі справив на мене величезне враження. Окрім презентації колекції та шоу-руму українських дизайнерів, ми спілкувалися з байєрами, нас навчали досвідчені фахівці з fashion-маркетингу та піару. Везу додому багато інсайтів і натхнення, щоб українська мода й далі успішно крокувала світом!" — з гордістю каже Тан.

Показ відбувся в рамках програми Ukrainian Fashion Forward, яку заснував фонд Анни Петрової Startup Ukraine за підтримки посольства Америки в Україні. Місцевими організаторами виступили Fashion Tech Works, The New Mart, Artheart Fashion.

Раніше Фокус писав, що Андре Тан назвав головні тренди весни.