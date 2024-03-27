Девід Бекхем розповів про поповнення на своїй фермі (фото)

Бекхему явно подобається новий рід зайнятості. Він часто ділиться кадрами зі своєї ферми та повідомляє новини.

48-річний британський футболіст Девід Бекхем похизувався поповненням на своїй фермі. Знімками зірковий спортсмен ділиться в Instagram.

Багатодітний батько розповів, що у вівторок, 26 березня 2024, він додав трьох нових курей до свого курника на фермі в Котсуолді вартістю 6 мільйонів фунтів стерлінгів.

Девіду його дружина Вікторія Бекхем подарувала пташок на Різдво, і тепер він тримає шанувальників у курсі своїх фермерських справ.

Спортсмен пояснив, що його нові кури оселилися в курнику і знесли "чудове" блакитне яйце.

"Отож додалося три нові поповнення в сім’ю, і вони чудово влаштувалися", — написав Девід.

"І вгадайте, яке вони знесли чудове блакитне яйце", — додав він.

Ферма Девіда Бекхема Фото: David Beckham/Instagram Ферма Девіда Бекхема Фото: David Beckham/Instagram

Батько чотирьох дітей явно насолоджується життям на фермі і раніше хвалився, що вони побудували пасіку у своєму великому маєтку.

Девід часто ділиться кадрами зі своїми "вихованцями".

"Трішки роботи в саду з дітками. Я думаю, що подобаюся їм", — написав футболіст під відео, на якому проводить час на фермі.

Девід Бекхем

Нагадаємо, Девід Бекхем привітав сина Брукліна з 25-річчям.

Також Фокус писав про вихід Вікторії Бекхем на публіку після травми ноги.