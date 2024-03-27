Ашер і Джастін Бібер розповіли про "дивні" вечірки у Шона "Дідді" Комбса

У соцмережах спливли старі відео із зірками, які в юності співпрацювали з репером. Зараз Комбс перебуває в центрі розслідування про сексуальне насильство.

Ашер, який нещодавно виступав на Супербоулі, як виявилося, кілька років тому дав інтерв'ю, в якому стверджував, що бачив кілька "дуже цікавих речей", коли жив в особняку Дідді в Нью-Йорку. Тоді зірці було всього 14 років. Також у соцмережах відшукали старе відео з Джастіном Бібером, який був протеже Шона "Дідді" Комбса в юності. І коментатори знаходять інтерв'ю Ашера та відео з Бібером "тривожними". Про це пише Daily Mail.

Ашер стверджував, що він зіткнувся з деякими "досить дикими" речами, коли жив у нью-йоркському маєтку репера Дідді (уродженого Шона Лав Комбса), коли йому було лише 14 років.

Інтерв'ю Ашера про Комбса

Після рейдів агентів національної безпеки на особняки музичного магната в Холмбі-Гіллз і Маямі в рамках розслідування у справі про торгівлю людьми з метою сексуальної експлуатації, яке триває на цьому тижні, користувачі соціальних мереж виявили інтерв'ю 2016 року, в якому Ашер розповідав про своє перебування в апартаментах суперзірки.

Під час виступу на шоу Говарда Стерна Ашер розповів, що жив із Дідді в Скарсдейлі.

Коли Стерн запитав, "чи був будинок Дідді заповнений "навшпиньки" і чи були там оргії", Ашер відповів: "Не зовсім... У мене був шанс побачити дещо... Я не знаю, як це описати".

"Це було досить дико. Це було шалено. Відбувалися дуже цікаві речі, і я не зовсім розумів їх", — зізнався він.

Що стосується того, чи відправить він своїх дітей до "Табору Puffy Flavor", Ашер рішуче відповів: "Ні, чорт забирай!".

Ще 2004 року Ашер розповів журналу Rolling Stone, що Дідді познайомив його із сексом.

"Секс в індустрії дуже популярний, чувак. Поруч завжди були дівчата. Ви відчиняли двері і бачили, як хтось це робить, або кілька людей у кімнаті влаштовують оргію. Ніколи не знаєш, що станеться", — розповідав Ашер.

Відеозапис Дідді та п'ятнадцятирічного Джастіна Бібера з'явився в мережі незабаром після цього.

Джастін Бібер і Шон "Дідді" Комбс

У кліпі Дідді, уроджений Шон Лав Комбс, стоїть поруч із молодою поп-сенсацією і каже: "Він проводить із Дідді сорок вісім годин, ми тусуємося і що робимо, ми не можемо розкрити. Але це безперечно мрія 15-річного підлітка".

Магнат хіп-хопу додав: "Я отримав над ним опіку. Він підписав контракт з Ашером, і я мав юридичну опіку над Ашером, коли він записував свій перший альбом. У мене немає законної опіки над ним [Бібером], але наступні сорок вісім годин він буде зі мною, і ми збожеволіємо".

Моторошні кадри Дідді, п'ятнадцятирічного Джастіна Бібера та інтерв'ю Ашера спалахнули в соцмережах після того, як реперу загрожує триваюче розслідування у справі про торгівлю людьми з метою сексуальної експлуатації.

У його будинках пройшов обшук. І, судячи з опублікованого відео, правоохоронці перевернули особняки Шона Комбса догори дном.

Обшуки у Шона "Дідді" Комбса

Стало відомо, що було заарештовано якогось Брендана Пола, якого один з обвинувачів Дідді називає його наркодилером і повідомляє, що той постачав Дідді зброю. Також було заарештовано, а потім відпущено двох старших синів Дідді.

У вівторок самого Шона Комбса помітили в аеропорту Маямі. Повідомляється, що Дідді був допитаний співробітниками митниці в аеропорту Опа Лока.

Це сталося через підозри в тому, що магнат утік із країни, коли його приватний літак LoveAir LLC Gulfstream 5 було виявлено, коли він летів на Антигуа. Репера не заарештували і він залишається на волі.