28 березня 2024 року: преподобного Іларіона — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна обманювати та злословити. Якщо до цього дня лежав сніг, то тепер він почне дуже швидко танути.

Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобного Іларіона Нового. Іларіон був Пелікітським ігуменом. Він присвятив себе Богу з юнацьких років, жив самітником, а також володів даром зцілення.

Що не можна робити 28 березня:

обманювати;

сваритися;

злословити;

знімати павутину в будинку;

розпалювати вогонь.

Народні прикмети та повір'я:

якщо до цього дня лежав сніг, то тепер він почне дуже швидко танути;

іде дощ — рік буде врожайним;

вранці іній і туман — до гарного врожаю фруктів, овочів і злаків;

низько літають і кричать чайки — до посушливого літа.

День ангела святкують:

Іларіон, Стефан, Миколай, Василь, Іоанн, Марія.

Народилися сьогодні:

1933 рік — Юрій-Богдан Шухевич, Герой України, дисидент, політичний і громадський діяч;

1986 рік — Леді Гага, американська співачка, авторка пісень, продюсерка, дизайнерка, актриса, володарка "Оскара", двох "Золотих глобусів", 13 "Греммі".

Також цього дня:

1930 рік — міста Константинополь і Ангора отримали нові турецькі назви — Стамбул і Анкара;

2008 рік — українська Вікіпедія досягає обсягу в 100 000 статей.