"Хотіла б правити світом": чому Меган Маркл стала небезпечною для британського престолу

Колишній комерційний директор герцогині Сассекської запевняє, що її до кінця не влаштує поточний статус. На її думку, Меган Маркл буде і далі комерціалізувати свій статус королівської невістки.

Новий стиль життя Меган Маркл може стати загрозою для британської королівської сім'ї. І особливо для короля Чарльза і спадкоємця престолу принца Вільяма, пише Daily Mail.

У матеріалі йдеться про те, що стиль життя, який обрала Меган після того, як її чоловік склав королівські повноваження, не обмежився кулінарією, розвагами і створенням затишної атмосфери вдома.

"Попри невибагливі розмови про столове приладдя, рецепти та елітне варення, це має вигляд кричущої наживи — ініціатива колишньої акторки щодо забезпечення фінансової безпеки на випадок, якщо доходи Сассексів від Netflix і Spotify випаруються", — пише медіа.

Гаррі та Меган одного разу заявили, що в Північній Америці вони шукають тільки усамітнення. Вони пообіцяли покійній королеві, що не будуть комерціалізувати свої королівські титули. Але відтоді, як вони приземлилися в Каліфорнії 2021 року, вони вихвалялися своїм статусом і експлуатували його.

Коли на початку цього місяця в Instagram запустили бренд Меган Маркл American Riviera Orchard, присвячений способу життя і кулінарії, на логотипі красувався напис "Меган, герцогиня Сассекська".

Колишній комерційний агент Меган — Джина Нелторп-Коун — у розмові з журналістами також підтвердила, що все, що робить Меган у напрямі розвитку власного бренду, це не просто поєднання випадковостей, а добре продумана й заздалегідь спланована стратегія.

Вона додала, що така поведінка Меган становить серйозну проблему для короля Чарльза і спадкоємця престолу принца Вільяма.

"Вони зіткнулися із серйозною проблемою — з жінкою, чий особистий ентузіазм і жадібні амбіції, здається, не знають меж. Вона хотіла правити світом. Король Чарльз має пам'ятати це", — сказала Джина Нелторп-Коун.

Daily Mail зазначає, що молодша невістка принцеси Діани — не перша з королівської сім'ї, хто вирішив йти цим шляхом. Раніше насмішкам піддалася Сара Фергюсон, герцогиня Йоркська, яка використовувала свій титул, щоб заробляти гроші на таких підприємствах, як поради зі схуднення, шикарні чаї і соковижималка за 50 фунтів.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що Меган Маркл продаватиме косметику. Вона намагається повторити успіх Марти Стюарт і актриси Гвінет Пелтроу, яка теж продає товари для дому.

Також ЗМІ писали, що принц Гаррі та Меган Маркл сподіваються повернутися в королівську сім'ю. У 2020 році пара склала королівські обов'язки і перебралася до США. За останні роки молодший син британського короля досить рідко бачився зі своїми рідними.