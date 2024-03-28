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"Хотіла б правити світом": чому Меган Маркл стала небезпечною для британського престолу

Олександра Мандровська
Фото: Getty Images | Навіть розпочавши роботу над власним брендом American Riviera Orchard, Меган Маркл не посоромилася використати свій статус герцогині Сассекської.

Колишній комерційний директор герцогині Сассекської запевняє, що її до кінця не влаштує поточний статус. На її думку, Меган Маркл буде і далі комерціалізувати свій статус королівської невістки.

Новий стиль життя Меган Маркл може стати загрозою для британської королівської сім'ї. І особливо для короля Чарльза і спадкоємця престолу принца Вільяма, пише Daily Mail.

У матеріалі йдеться про те, що стиль життя, який обрала Меган після того, як її чоловік склав королівські повноваження, не обмежився кулінарією, розвагами і створенням затишної атмосфери вдома.

"Попри невибагливі розмови про столове приладдя, рецепти та елітне варення, це має вигляд кричущої наживи — ініціатива колишньої акторки щодо забезпечення фінансової безпеки на випадок, якщо доходи Сассексів від Netflix і Spotify випаруються", — пише медіа.

Гаррі та Меган одного разу заявили, що в Північній Америці вони шукають тільки усамітнення. Вони пообіцяли покійній королеві, що не будуть комерціалізувати свої королівські титули. Але відтоді, як вони приземлилися в Каліфорнії 2021 року, вони вихвалялися своїм статусом і експлуатували його.

Коли на початку цього місяця в Instagram запустили бренд Меган Маркл American Riviera Orchard, присвячений способу життя і кулінарії, на логотипі красувався напис "Меган, герцогиня Сассекська".

Колишній комерційний агент Меган — Джина Нелторп-Коун — у розмові з журналістами також підтвердила, що все, що робить Меган у напрямі розвитку власного бренду, це не просто поєднання випадковостей, а добре продумана й заздалегідь спланована стратегія.

Вона додала, що така поведінка Меган становить серйозну проблему для короля Чарльза і спадкоємця престолу принца Вільяма.

"Вони зіткнулися із серйозною проблемою — з жінкою, чий особистий ентузіазм і жадібні амбіції, здається, не знають меж. Вона хотіла правити світом. Король Чарльз має пам'ятати це", — сказала Джина Нелторп-Коун.

Daily Mail зазначає, що молодша невістка принцеси Діани — не перша з королівської сім'ї, хто вирішив йти цим шляхом. Раніше насмішкам піддалася Сара Фергюсон, герцогиня Йоркська, яка використовувала свій титул, щоб заробляти гроші на таких підприємствах, як поради зі схуднення, шикарні чаї і соковижималка за 50 фунтів.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що Меган Маркл продаватиме косметику. Вона намагається повторити успіх Марти Стюарт і актриси Гвінет Пелтроу, яка теж продає товари для дому.

Також ЗМІ писали, що принц Гаррі та Меган Маркл сподіваються повернутися в королівську сім'ю. У 2020 році пара склала королівські обов'язки і перебралася до США. За останні роки молодший син британського короля досить рідко бачився зі своїми рідними.