Вагітна Софія Річі знялася в рекламній фотосесії засобів для догляду за шкірою (відео, фото)

Знаменитість чекає на дівчинку від свого чоловіка Елліота Грейнджа. Раніше Річі брала участь у рекламних кампаніях низки великих брендів, зокрема Tommy Hilfiger, Michael Kors і Adidas.

Американська модель Софія Річі викликала фурор у новій чудовій фотосесії для лінії з догляду за шкірою і тілом Sol De Janeiro, повідомляє Daily Mail.

25-річна дочка відомого співака Лайонела Річі занурилася в епоху 1960-х років у своїх шикарних ретро-вбраннях. Одним з її привабливих образів була спокуслива біла мінісукня, що складалася з окремих клаптиків тканини, скріплених між собою. У поєднанні з парою блискучих срібних туфель і набором сонцезахисних окулярів з жовтою оправою коротка ретросукня дала змогу Софії продемонструвати перед камерою свої стрункі ноги. Її дизайн також підкреслив гнучку статуру Софії.

До колекції ретро-вбрання Софії входила ще одна мінісукня, що цього разу складалася із дзеркальних золотистих кіл, колір яких доповнював її медові світлі локони. Також у кліпі можна побачити, як Софія весело рухається перед камерою, розмахуючи пляшками з продукцією бренду, грайливо розбризкуючи їхній вміст.

Генеральний директор Sol De Janeiro Хіла Янг зазначила, що Софія "дуже глобальна, і у неї є зовнішній вигляд, який може сподобатися безлічі жінок різного походження".

Її приголомшлива нова фотосесія відбулася всього за кілька місяців після того, як вона радісно оголосила, що чекає на дівчинку від свого чоловіка Елліота Грейнджа. наменитість повідомила, що дитина, найімовірніше, народиться Близнюком. "Ми обидва справді думали, що це хлопчик, тому це був справжній шок, коли дізналися, що в нас буде дівчинка. Моя мрія в житті — мати доньку, і Елліот цьому теж дуже радий", — пояснила вона.

Софія Річі з чоловіком Елліотом Грейнджем Фото: Instagram @sofiarichiegrainge

Софія пов'язала себе узами шлюбу на півдні Франції у квітні минулого року з Елліотом, сином голови Universal Music Group Люсіана Грейнджа. Їхня блискуча весільна церемонія відбулася в легендарному готелі Cap-Eden-Roc, який протягом десятиліть користувався репутацією висококласного гламурного закладу.

Нагадаємо, минулого року Софія Річі стала новим обличчям ювелірної колекції David Yurman. На рекламних кадрах Софія позувала в білій сукні-міді без бретелей.