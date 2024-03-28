Календар краси на квітень 2024 року: коли краще робити процедури

Місячний календар розповість про точні сприятливі дати для походу в салон краси, щоб ефект від процедури порадував. У квітні буде багато вдалих дат для догляду за собою.

Місячний календар є головним помічником у виборі дат для відвідування салону краси, адже результат наших перевтілень буде нас тішити, якщо було вдало підібрано місячний час. Астрологиня Анжела Перл розповіла, коли краще робити процедури краси у квітні 2024 року.

Місячний календар краси на квітень 2024 року:

Стрижки та фарбування волосся: 1, 9, 10, 16, 18-20, 28, 29 квітня

Манікюр і педикюр: 4-7, 11-14, 20-23, 28-30 квітня

Видалення пігментних плям, бородавок: 14-26 квітня

Епіляція та депіляція: 1-6, 13, 15, 25, 28-30 квітня

Схуднення: 4, 8, 9, 18, 21, 22, 25 квітня

Хірургічні операції: 3, 6, 7, 9, 13, 14, 21, 22 квітня

Лікування зубів: 14-26 квітня

Астрологи підкреслюють, що в період Місяця, що зростає (9-23 квітня), важливо подбати про своє харчування і розвантаження організму, а якщо будуть проблеми зі сном — приймайте теплі трав'яні ванни. Також астрологи кажуть, що повний Місяць (24 квітня) впливає на якість сну — не перевтомлюйтеся і не переїдайте цього дня.

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