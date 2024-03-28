Таємне весілля: Даша Астаф'єва вийшла заміж - блогер (відео)

Даша Астаф'єва ретельно приховує свого "таємного бойфренда" і поки не планує називати його ім'я і пускати когось в їх особисте життя.

38-річна співачка, колишня солістка гурту "NIKITA", а зараз ведуча власного кулінарного шоу на ютуб "Такі страви", де вона готує разом з відомими людьми, Даша Астаф'єва вийшла заміж. Про це повідомив відомий український блогер-пліткар Богдан Беспалов.

Зокрема, блогер відзначив, що Даша ретельно приховує нинішнє своє особисте життя і не поспішає афішувати, хто її обранець. Однак, як виявилося, співачка вже встигла офіційно вийти заміж.

"Даша Астаф’єва — особисте життя. Воно під певною ширмою. Дуже мало ми знаємо про життя Даші. Попереднього бойфренда вона особливо не приховувала, плюс-мінус у нас є якесь розуміння, хто він, що він і як він, але зараз…. так її серце не вільне, але хто це, взагалі нічого. Жодної інформації. Нашим кошенятам вдалося дізнатися деякі подробиці", — сказав Беспалов у своєму ютубі.

Варто відзначити, що на початку 2024 року в одному із інтерв’ю на каналі "Гончарова Подкаст" розповіла, що вона дійсно не самотня і має чоловіка. Вона уточнила, що він молодший за неї, однак в подробиці вдаватися не захотіла. Співачка відзначила, що відчуває себе щасливою, тому не хоче афішувати своє кохання, адже, як показав її досвід, щастя любить тишу.

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Тоді Астаф’єва також зізналася, що поряд з чоловіком відчуває себе щасливою і маленькою дівчинкою. Вона наголосила, що зовсім не відчуває різниці у віці. А головне це перший її чоловік, який не намагається бути її конкурентом і гнатися за її успіхом чи прикриватися її публічним ім’ям.

Однак, як виявилося, таємний коханий вже встиг стати її офіційним чоловіком. Чи було це весілля, чи просто скровний розпис в РАЦі поки не відомо, так як і не відомо, коли саме пара офіційно стала чоловіком та дружиною. Сама ж Астаф'єва не поспішає коментувати особисте життя.

"Після складних відносин минулих років Астафʼєва приховує все, що повʼязано з особистим. Можна зрозуміти… Їй в багатьох питаннях пощастило, окрім чоловіків. Проте зараз Даша щаслива в офіційному шлюбі з молодим хлопцем, який на 10+ років молодший за неї. Він обожнює свою дружину і дуже піклується. Вони як лід і полумʼя, але гармонійно доповнюють одне одного. Також ходять чутки, що обранець зірки із дуже заможної сім’ї, тож молодята мають майбутнє в достатку", – написав блогер на сторінці BespaLOVmedia.

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