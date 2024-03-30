Унікальні сіамські близнючки вийшли заміж за ветерана армії США (фото, відео)

Сестри тримали в таємниці свій сімейний статус, оскільки ще з підліткового віку не любили ділитися подробицями особистого життя. Їхнього чоловіка абсолютно не збентежила зовнішність Ебігейл і Бріттані.

34-річні сестри Ебігейл і Бріттані Генсел з Міннесоти (США) вийшли заміж за 33-річного медбрата з хоспісу і ветерана армії США Джоша Боулінга. Про таємне весілля сіамських близнючок стало відомо тільки через майже три роки, пише Today з посиланням на нещодавно отриману інформацію.

Еббі та її сестра Бріттані, одна з небагатьох пар близнюків-дицефалів в історії, які пережили дитинство, прославилися завдяки однойменному шоу TLC, у якому розповідали про головні події їхнього життя, зокрема й закінчення середньої школи та пошуки роботи.

У пари спільне тіло, і всі їхні органи нижче пояса, включно з кишечником, сечовим міхуром і репродуктивними органами, є спільними.

Перший танець молодят Фото: Скрін відео

У документальному фільмі, знятому, коли дівчатка були підлітками, їхня мати сказала, що вони дуже хотіли коли-небудь завести власних дітей, і Бріттані підтвердила її слова: "Так, одного разу ми станемо мамами, але поки що не хочемо говорити про те, як це буде працювати".

Стосунки Еббі і Бріттані з Джошем, батьком-одинаком, досі залишалися поза увагою, оскільки останні 10 років близнючки вели більш спокійне і непублічне життя. Вони завжди утримувалися від спекуляцій про своє особисте життя, а десять років тому відкинули чутки про заручини Бріттані як "тупий жарт".

"Люди цікавилися нами відтоді, як ми народилися, зі зрозумілих причин. Але наші батьки ніколи не дозволяли нам використовувати це як виправдання. Нас виховали з вірою, що ми можемо робити все, що захочемо", — говорили сестри в першому епізоді восьмисерійного серіалу про них.

В інтерв'ю журналу Time 2001 року батько близнючок Майк сказав, що його доньки вже тоді запитували про те, щоб коли-небудь знайти собі чоловіка.

"Вони красиві дівчата. Вони дотепні. У них є все, крім того, що вони з'єднані разом", — зазначив чоловік.

На церемонії, що, як свідчать записи, відбулася ще 2021 року, близнючки були вдягнені у весільну сукню без рукавів із мереживним оздобленням, а наречений — у сірий костюм. На відео, імовірно знятому одним із гостей і опублікованому в соціальних мережах, видно, як сестри і чоловік насолоджуються танком під час важливого дня.

Близнючки, які мають власні свідоцтва про народження і паспорти, були виховані віруючими батьками, медсестрою і теслею. Зараз дівчата працюють вчителями математики в п'ятому класі початкової школи в Нью-Брайтоні, штат Міннесота, де вони народилися і виросли.

"Очевидно, ми одразу розуміємо, що отримуватимемо одну зарплату, бо виконуємо роботу однієї людини. Можна викладати, а можна контролювати і відповідати на запитання. Тож у цьому сенсі ми можемо зробити більше, ніж одна людина", — кажуть сестри. Кожна з них має свою ліцензію на викладання.

Ебігейл і Бріттані викладають у школі

Еббі і Бріттані вперше підкорили світ 1996 року, коли вони з'явилися на шоу Опри Вінфрі і на обкладинці журналу Life. Потім вони жили скромним життям зі своєю сім'єю, тримаючись подалі від уваги засобів масової інформації, поки не погодилися з'явитися в документальному фільмі TLC, коли їм виповнилося 16 років.

Сестри Генсел на інтерв'ю в Опри Вінфрі, 1996 рік

Коли 7 березня 1990 року на світ з'явилися близнюки Генсел, лікарі попередили їхніх батьків Петті та Майка, що вони навряд чи переживуть цю ніч. Але цей прогноз виявився абсолютно помилковим.

З віком сестри дуже здивували лікарів дивовижною координацією під час гри на фортепіано та занять спортом. За даними BBC, кожна контролює одну сторону тіла: Еббі — праву, а Бріттані — ліву.

"Коли справа доходить до рішень, нам доводиться йти на компроміси. Ми по черзі. Ми хочемо зробити так, щоб кожна з нас була щаслива, і ми знаходимо золоту середину", — зазначила Еббі.

У дитинстві сестри захоплювалися такими видами спорту, як боулінг, волейбол, їзда на велосипеді, софтбол і плавання, а у свій 16-й день народження вони склали іспит з водіння. Кожна з близнюків використовувала одну руку для керування кермом. Пізніше вони закінчили Вефільський університет у Міннесоті.

Близнюки мають водійські права

Хоча у пари багато спільних органів, вони відчувають різні почуття голоду і різні позиви до сечовипускання і сну. Їхні нервові системи також відрізняються.

У сестер два серця, але одна сечостатева система

Помітна і різниця у віці між ними. Зріст Еббі — 158 см, а Бріттані — 125 см. Останній доводиться вставати навшпиньки, щоб вони зберігали рівновагу.

Незважаючи на те, що сестри з півслова розуміють одна одну, у них різні характери і несхожий стиль.

"Бріттані більше полюбляє нейтральні кольори, перли тощо, і я б вважала за краще, щоб вона була веселішою, яскравішою і барвистішою", — зізналася Еббі.

Про розділення близнючки заговорили лише одного разу — в дитинстві — коли Ебігейл стало нудно і неспокійно після того, як Бріттані захворіла на пневмонію і була прикута до ліжка. Вона почала було пропонувати розділитися з сестрою, але коли Бріттані почала плакати, Ебігейл запевнила її, що все гаразд, і вони ніколи не розлучаться.

Раніше Фокус писав, що сіамські близнюки, яким лікарі не давали жодного шансу, дожили до семирічного віку.