Друг, коханець, колега: що відомо про бойфренда Деви Кассель Сола Нанні

Про стосунки пари вперше стало відомо у 2023 році. і зараз їхній роман поступово розвивається. Вони не тільки пара, а й партнери по знімальному майданчику.

Восени минулого року 19-річна дочка Моніки Белуччі Дева Кассель офіційно підтвердила, що зустрічається із затребуваним 25-річним італійським актором Солом Нанні. Відтоді до пари прикута увага всіх таблоїдів. Фокус зібрав усе, що відомо про стосунки пари.

Уперше про нового бойфренда Деви заговорили, коли в першій половині жовтня Нанні опублікував у соціальних мережах спільну фотографію з дівчиною, на якій він цілує її в шию. Кассель зі свого боку виклала у своєму Instagram нові фотографії з Солом із підписом: "Це правда".

Роком раніше Дева розійшлася з моделлю Лукою Саландро і на момент нових стосунків була абсолютно вільна.

Сол Нанні — актор і модель. Він народився в Болоньї і виріс разом із братом Джоеле і сестрою Авророю. Уперше він дебютував у кіно 2014 року, зігравши в масовці, а популярним серед європейської молодіжної аудиторії його зробив дитячий ситком "Алекс і Ко", серіал, який транслювався на каналі Disney.

Сол знявся в кількох фільмах, зокрема "Під сонцем Річчоне" (2020) і "Брадо" (2022). У 2019 році він уперше зіграв фотомодель-гомосексуаліста і наркомана Флавіо в серіалі "Зроблено в Італії". Зараз разом із Девою актор працює над серіалом Netflix "Леопард", де вони грають головні ролі.

Крім того, Нанні зіграв італійського порноактора Рокко Сіффреді в юності в ще одному проекті потокового гіганта під назвою "Суперсекс". Семисерійний серіал розповідає про боротьбу Сіффреді із сексуальною залежністю та його появу в порноіндустрії.

Сол Нанні зіграв юного Рокко Сіффреді в серіалі "Суперсекс"

Що стосується модельної кар'єри, то Нанні співпрацює з агентством Why Not Model. Він брав участь у кампаніях Acqua di Giò для Giorgio Armani і весна-літо 2020 для United Colors of Benetton. У грудні 2016 року хлопець з'явився на обкладинці L'Uomo Vogue.

З чуток, батьки Деви, Моніка Белуччі та Венсан Кассель, у захваті від нового друга їхньої доньки і повністю схвалюють її вибір.

