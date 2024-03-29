Добудують через 140 років: собор Гауді в Барселоні хочуть завершити у 2026 році

Знаменитий Саграда Фамілія, найвідоміший довгобуд у світі, збираються добудувати. Але тільки через два роки.

Знаменитий храм Саграда Фамілія в Барселоні, або Спокутний храм Святого Сімейства, спроєктований Гауді, і який будують з 1882 року, імовірно, добудують у 2026 році. Очікується, що каплицю Успіння побудують 2025 року, а Вежу Ісуса Христа побудують 2026-го. Так стверджують в організації, що відповідає за управління об'єктом, пише CNN.

Антоніо Гауді, каталонський архітектор, чиї роботи можна побачити по всій Барселоні, спроектував знамениту церкву. Він уявляв, що структура складатиметься з 18 веж веретеноподібної форми, кожна з яких є відсиланням до різних біблійних фігур: Ісуса, Діви Марії, 12 апостолів і чотирьох євангелістів. До моменту смерті Гауді 1926 року Храм Святого Сімейства був готовий лише на 10-15 відсотків, включно зі склепом, трансептом і частиною стіни апсиди. Могила самого Гауді розташована під собором.

Храм Саграда Фамілія будується з 1882 року Фото: Instagram Basílica de la Sagrada Família

Наприкінці 1930-х років, громадянська війна в Іспанії сповільнила будівництво. За цей час більша частина проєктів і моделей будівлі Гауді була знищена. У наступні роки Саграда Фамілія використовувала збережені та реконструйовані матеріали, а також інтерпретації оригінальних проєктів.

Саграда Фамілія 1927 року Фото: Instagram Basílica de la Sagrada Família

Незважаючи на те, що Саграда Фамілія ще не була завершена, 1984 року її було включено до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, а 2010 року Папа Бенедикт XVI освятив її для релігійного поклоніння. Цікаво, але будівництво велося незаконно понад 100 років. Міська рада Барселони із запізненням видала дозвіл на будівництво тільки 2019 року. На той момент проєкт був завершений приблизно на 70 відсотків, тож у наступні роки бригади працювали доволі швидко.

Саграда Фамілія

Після завершення будівництва Саграда Фамілія стане найвищою церквою у світі, випередивши в цьому титулі німецький Ульмський собор. Вежа Ісуса Христа, цей останній компонент, матиме висоту 566 футів і її прикрасить чотирикутний хрест заввишки 56 футів.

Втім, Саграда Фамілія в лісах уже стала своєрідною пам'яткою Барселони. Тож до її нового вигляду туристам і місцевим жителям доведеться звикнути.

Нагадаємо, у Парижі тим часом триває відновлення Собору Паризької Богоматері. Найвідоміший храм французької столиці сильно постраждав у пожежі 2019 року.