Овнам — везіння, Терезам — вибір. Таро-прогноз на період Сонячного затемнення 8 квітня 2024 року

Яким буде період Сонячного затемнення у квітні для представників знаків Зодіакального кола — у нашому Таро прогнозі на 8 квітня 2024 року.

Земля готується до другої важливої астрологічної події весни — Сонячного затемнення, яке відбудеться 8 квітня 2024 року, у знаку Овен. День і період загалом обіцяють бути неспокійними і навіть вибухонебезпечними, що в умовах нинішньої ситуації в Україні загрожує складними наслідками. Однак, як завжди, небезпека і час трансформацій загрожує далеко не всім. Розбираємося, кому буде добре в це наступаюче Сонячне затемнення.

Овен

Таро-прогноз на період Сонячного затемнення 8 квітня 2024 року для Овнів

Головні учасники події — звичайно ж Овни! І що цікаво — не все так погано, як можна було очікувати! Таро обіцяють вам грошові надходження, вдалі договори, які можуть виникнути немов із нізвідки, зміни в переможну ситуацію, навіть якщо до цього вона була не найкращою. Словом, Овнам готуватися до хороших і яскравих змін і позитиву: досить слухати різних страшних астрологів!

Телець

Таро-прогноз на період Сонячного затемнення 8 квітня 2024 року для Тельців

Тельців може підстерігати удар або просто неприємні події, пов'язані з чоловіком. Можливі фінансові втрати і раптовий відхід із насидженого місця. Щоправда, як потім виявиться, все було на краще: попереду зоряний шлях!

Близнюки

Таро-прогноз на період Сонячного затемнення 8 квітня 2024 року для Близнюків

Близнюків очікує ситуативний підйом у справах і раптова удача. Гарна звістка або позитивні зміни надійдуть від якоїсь із жінок сім'ї. Не виключена необхідність медичної допомоги для представників знака в цей період або безпосередньо в день затемнення. Будьте обережні зі здоров'ям і не ризикуйте!

Рак

Таро-прогноз на період Сонячного затемнення 8 квітня 2024 року для Раків

Раки, вам пощастило! У вас хороші зміни на роботі: Сонячне затемнення може стати для вас тим самим трампліном до успіху! Хороші доходи або раптове надходження грошей, позитивні зміни в сім'ї або робочому колективі. Щоправда, не виключено, що в цей період вам доведеться з кимось розлучитися, але це буде меншим із зол.

Лев

Таро-прогноз на період Сонячного затемнення 8 квітня 2024 року для Львів

На Левів очікують романтичні знайомства й увага з боку протилежної статі. Щоправда, не виключені й скандали з наявними партнерами або новими знайомими. Жінки можуть скандалити з чоловіками в цей період: для вас ці дні будуть вибухонебезпечними!

Діва

Таро-прогноз на період Сонячного затемнення 8 квітня 2024 року для Дів

На Дів чекає важкий період і небезпечні події. Особливо в сім'ї. Будьте максимально обережні зі своїм здоров'ям, не втягуйтеся в невідомі авантюри і не ходіть у незвідані раніше місця. Це може виявитися небезпечним. Ви можете відчути, що не належите самі собі в цей час, вас може наздогнати почуття безвиході або повної апатії. Важливо розуміти, що це тільки несприятливий період.

Ваги

Таро-прогноз на період Сонячного затемнення 8 квітня 2024 року для Терезів

Терезам доведеться зіткнутися зі змінами в особистому житті. Можливо, доведеться вибирати між двома партнерами. Усі зміни у вашому житті стосуватимуться сім'ї та сімейних стосунків. У підсумку, ви зробите правильний вибір або максимально наблизитеся до нього.

Скорпіон

Таро-прогноз на період Сонячного затемнення 8 квітня 2024 року для Скорпіонів

На Скорпіонів очікують трансформації в особистих стосунках. Доведеться з кимось попрощатися і це буде болісно. Для Скорпіонів це буде непростий період і до цього краще морально підготуватися.

Стрілець

Таро-прогноз на період Сонячного затемнення 8 квітня 2024 року для Стрільців

Стрільців очікують поїздки, переїзди, відрядження або готовність до них. Також не є винятком надходження грошей, причому хорошої суми. Стрільці, у вас усе зовсім не погано. Вдасться навіть повеселитися в хорошій компанії. Головне — не перестаратися!

Козеріг

Таро-прогноз на період Сонячного затемнення 8 квітня 2024 року для Козерогів

До Козерогів біжить удача. Одужання, далекосяжні плани, таємні плани, які матимуть корисний вплив на ваше життя, успіхи на роботі та з новими проєктами. Схоже, для Козерогів настає хороший і світлий період!

Водолій

Таро-прогноз на період Сонячного затемнення 8 квітня 2024 року для Водоліїв

Водоліїв очікує раптове романтичне знайомство, яке виявиться радісним і позитивним у майбутньому. Можливо, вам вдасться зустріти вашу споріднену душу в цей період. Також, імовірне надходження невеликої суми грошей або премії.

Риби

Таро-прогноз на період Сонячного затемнення 8 квітня 2024 року для Риб

Для Риб затемнення стане багато в чому доленосним. Важливі зустрічі та знайомства і такі ж важливі розставання. Страх майбутнього і ймовірність втрати великої суми грошей. Підстави від колег або друзів, які можуть обернутися неймовірними подіями, як зі знаком плюс, так і навпаки.