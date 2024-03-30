Не завжди дотримується дієти: розкрито щоденний раціон Меган Маркл і її улюблені страви (фото)

Дружина принца Гаррі у свій раціон включає різноманітні продукти. Також вона любить готувати смачні вечері для всієї родини по неділях.

Герцогиня Сассекська Меган Маркл часто ділилася рецептами та оглядами продуктів харчування у своєму колишньому блозі про спосіб життя The Tig. Вона веде здоровий спосіб життя і любить смачну, а іноді й калорійну їжу, повідомляє Hello Magazine.

Перш ніж закрити свій блог у квітні 2017 року, Меган описувала себе як "людину, яка не тільки любить, а й цінує мистецтво і навички, необхідні для приготування гарної їжі". Нині королівська особа, яка живе в Лос-Анджелесі зі своїм чоловіком принцом Гаррі, сином Арчі та донькою Лілібет, без сумніву, веде здоровий каліфорнійський спосіб життя, що містить смачні свіжі продукти і щоденні фізичні вправи, як це роблять багато зірок. Будучи прихильницею збалансованої дієти, Меган не відмовляє собі час від часу вживати шкідливу їжу.

Меган ніколи не пропустить сніданок

Герцогиня завжди починає свій день з поживного сніданку. Її ранковий ритуал починається з чашки гарячої води і скибочки лимона, за яким слідує її улюблений сніданок з вівсяних пластівців (зазвичай приготованих з мигдалевого або соєвого молока) з бананами і сиропом агави. Також вона любить омлет із сиром, свіжою зеленню і тостом.

Обіднє меню герцогині Сассекської

Колишня зірка "Форс-мажорів" каже, що зазвичай вона більш голодна до обіду, тому віддає перевагу більш щільній їжі, а потім більш легкій вечері. Серед її улюблених обідів — сашимі або салати. Крім цього, вона полюбляє макарони з сиром із замороженим зеленим горошком, а також суші та страви з морепродуктів.

Хоча Меган не відмовляє собі час від часу в порції чіпсів чи картоплі фрі, вона дуже піклується про своє здоров'я і зазвичай намагається дотримуватися безглютенової та веганської дієти протягом тижня.

Меган Маркл Фото: Скриншот

"Уся справа в балансі. Я тренуюся і ніколи не хочу почуватися обділеною. Щойно ти себе обмежуєш, ти почнеш переїдати. Це не дієта, це спосіб життя", — вважає Меган.

Колишня акторка полюбляє свіжий сік з яблука, капусти, шпинату, лимона та імбиру і зазвичай намагається уникати кофеїну в другій половині дня. В якості перекусів між прийомами їжі вона віддає перевагу яблукам і арахісовій олії.

Меган любить готувати

Герцогиня любить готувати калорійну їжу на вечерю для своїх рідних і близьких по неділях.

"Я велика прихильниця недільних вечерь. Їмо ми тажин з баранини, тушковане м'ясо або ситний суп, ідея зібратися в неділю за ситним обідом із друзями та сім'єю змушує мене почуватися добре", — розповіла вона журналістам.

"Мені подобається готувати їжу повільного приготування по неділях, наприклад, куряче адобо по-філіппінськи. Це так просто — змішайте часник, сою, оцет, можливо, трохи лимона, і дайте курці в мультиварці тушкуватися в цьому соусі, поки не відвалиться кістка", — поділилася дружина принца Гаррі.

Герцогиня не відмовляє собі в келиху вина

Хоч Меган і не особливо п'є, вона не відмовить собі в келиху вина. Фактично, італійське вино під назвою Tignanello стало натхненням для назви її блогу про спосіб життя The Tig, який вона закрила 2017 року.

Герцогиня Сассекська Фото: The Tig

"Звичайно, я вип'ю келих вина — воно чудове, і мені воно подобається. Робіть те, що вам подобається, у межах розумного. Знайте своє тіло і те, що вам пасує, і все буде гаразд", — поділилася Маркл.

Меган Маркл Фото: The Tig

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