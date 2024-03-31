Кейт Бекінсейл повідомила, що все ще перебуває в лікарні із загадковою недугою

Актриса вже два тижні лежить у лікарні, де лікується від невідомої хвороби.

50-річна Кейт Бекінсейл опублікувала фото з лікарняного ліжка. І розповіла, що вона все ще перебуває в лікарні. Два тижні тому зірка "Фламандської дошки" вперше повідомила, що її госпіталізували. Але не повідомила з якої причини. Про це пише Daily Mail.

Кейт привітала своїх підписників з Великоднем, який католики святкують сьогодні. Востаннє вона публікувала селфі в день матері. Кейт не поділилася подробицями свого лікування і не назвала діагноз.

Кейт Бекінсейл у лікарні

Раніше актриса повідомила, що в січні цього року помер її вітчим Рой Баттерсбі, тож тепер вона піклується про свою матір. Джерело зазначало, що Кейт перевезла їх до Лос-Анджелеса і забезпечила своєму вітчиму найкращий догляд.

Інсайдер повідомив, що Кейт Бекінсейл "погано почувається, але "робить усе можливе, щоб подбати про себе".

Кейт Бекінсейл у лікарні Фото: Instagram @katebeckinsale

Вона тримала шанувальників у курсі того, що відбувається, публікуючи фото з лікарняної палати. У якийсь момент вона навіть зазначила, що її відвідали не тільки рідні та друзі, а й її вихованці: собака Мілф і кішка Віллоу.

Зірка "Іншого світу" поки не розповіла, чому її госпіталізували.

Кейт Бекінсейл у лікарні Фото: Instagram @katebeckinsale

Але її друзі зазначили, що у Кейт серйозні проблеми. Вона була дуже прив'язана до свого вітчима. Її біологічний батько, відомий британський актор Річард Бекінсейл помер 1979 року у віці 31 року від серцевого нападу уві сні. Тож Рой Баттерсбі замінив їй батька. Він також був пов'язаний із кіновиробництвом. І став успішним режисером, працюючи над великими британськими екранними хітами, включно з "Інспектором Морсом" і "Крекером". Його останньою режисерською роботою став серіал "Дотик інею" 2006 року.

"Цього тижня її кілька разів бачили такою, що плаче в коридорах лікарні Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі. Її друзі дуже стурбовані тим, що вона вже кілька місяців перебуває в постійній напрузі, майже не спить і не їсть", — розповів інсайдер.

"Кейт здається дуже сильною, але це було неймовірно важко, і, враховуючи, що вона втратила батька в такому ранньому віці, це дуже глибоко на неї впливає. Її друзі турбуються про її власне здоров'я", — повідомило, інше джерело, зазначивши, що Кейт, і її мати, акторка Джуді Лоу, підтримували одна одну і намагалися, щоб про трагедію в їхній родині не дізналися журналісти.

Нагадаємо, востаннє Кейт Бекінсейл бачили на публіці, коли вона відвідала церемонію вручення премії "Золотий Глобус" на початку січня, незадовго до смерті її вітчима.