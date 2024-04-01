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"Я назавжди залишаюся в Україні": Могилевська пояснила, чому не виїхала з початком війни (відео)

Олександра Мандровська
Фото: Наталя Могілевська/ Instagram | Співачка Наталія Могилевська мала багато шансів виїхати з України після 24 лютого 2022 року, але не скористалася ними

Співачка нагадала, що дуже прив'язана до української культури, любов до якої їй прищеплював дід. Наталя Могилевська також нагадала, що виконувала пісні українською мовою навіть у ті часи, коли це було "не популярно".

Українська попзірка Наталія Могилевська розповіла, чому з початком війни в Україні не виїхала і залишилася в країні. Про це повідомляє Ukraine World News.

"У мене таке прізвище, у мене таке коріння, я настільки українка. Мій дід — викладач української філології. Саме він прищеплював любов до української мови та Ніни Матвієнко", — сказала в коментарі медіа Могилевська.

Виконавиця зазначила, що з початком повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну в неї була не одна можливість виїхати. Однак Могилевська ними не скористалася.

"Я назавжди залишаюся в Україні. Я не змінювала, у мене було так багато можливостей виїхати. Я настільки люблю Київ. І я дуже багато з початку, з 99-го року, робила і роблю для розвитку українського шоубізнесу, української культури", — зазначила артистка.

Наталія Могилевська також додала, що включила до свого репертуару пісні українською мовою ще в ті часи, коли це було "не модно". Йшлося про треки "Місяць" і "Самота".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Могилевська потрапила під обстріл під час атаки на Кривий Ріг. Співачка давала концерт у приміщенні, розташованому на сусідній вулиці з постраждалими від ракетного удару будинками. Коли Наталя Могилевська дізналася про те, що на місці "прильоту" є людські жертви, вона зупинила концерт і виїхала на місце трагедії.

А на початку грудня 2023 року онук Софії Ротару, який незаконно виїхав з України, дав перше публічне інтерв'ю. Нідерландському виданню співак, який виступає під сценічним ім'ям SHMN, розповів про свій новий альбом під назвою Amadeus, який він презентував у Європі.