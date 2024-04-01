"Я назавжди залишаюся в Україні": Могилевська пояснила, чому не виїхала з початком війни (відео)

Співачка нагадала, що дуже прив'язана до української культури, любов до якої їй прищеплював дід. Наталя Могилевська також нагадала, що виконувала пісні українською мовою навіть у ті часи, коли це було "не популярно".

Українська попзірка Наталія Могилевська розповіла, чому з початком війни в Україні не виїхала і залишилася в країні. Про це повідомляє Ukraine World News.

"У мене таке прізвище, у мене таке коріння, я настільки українка. Мій дід — викладач української філології. Саме він прищеплював любов до української мови та Ніни Матвієнко", — сказала в коментарі медіа Могилевська.

Виконавиця зазначила, що з початком повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну в неї була не одна можливість виїхати. Однак Могилевська ними не скористалася.

"Я назавжди залишаюся в Україні. Я не змінювала, у мене було так багато можливостей виїхати. Я настільки люблю Київ. І я дуже багато з початку, з 99-го року, робила і роблю для розвитку українського шоубізнесу, української культури", — зазначила артистка.

Наталія Могилевська також додала, що включила до свого репертуару пісні українською мовою ще в ті часи, коли це було "не модно". Йшлося про треки "Місяць" і "Самота".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Могилевська потрапила під обстріл під час атаки на Кривий Ріг. Співачка давала концерт у приміщенні, розташованому на сусідній вулиці з постраждалими від ракетного удару будинками. Коли Наталя Могилевська дізналася про те, що на місці "прильоту" є людські жертви, вона зупинила концерт і виїхала на місце трагедії.

А на початку грудня 2023 року онук Софії Ротару, який незаконно виїхав з України, дав перше публічне інтерв'ю. Нідерландському виданню співак, який виступає під сценічним ім'ям SHMN, розповів про свій новий альбом під назвою Amadeus, який він презентував у Європі.