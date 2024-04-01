Чудодійна таблетка: що може зробити на вашій кухні таблетка для посудомийки

Вісім точок для прибирання, які рекомендуємо мити дивовижними таблетками для посудомийної машини.

Маленькі мийні таблетки для посудомийної машини можуть допомогти вам на кухні набагато більше, ніж ви думаєте. Якщо прислухатися до порад фахівців сайту the spruceEats, то вони можуть зробити справжню революцію в прибиранні кухні. Отже, дивовижні можливості таблеток для посудомийки, які ми рекомендуємо вам спробувати.

Глибоко очистити фритюрницю

Дратує застрягла їжа у фритюрниці? Просто помістіть одну таблетку для посудомийки всередину, а потім залийте її окропом. Дайте мийному засобу попрацювати приблизно 10 хвилин, потім промийте фритюрницю водою.

Стерти пригорілі залишки з каструль і сковорідок

Просто додайте таблетку до гарячого розчину, в який занурьте пригорілий посуд, і залиште на кілька хвилин. Потім вилийте воду в мийку і за допомогою губки або щітки для миття посуду видаліть залишки сміття.

Фото: unsplash.com

Очистити злив мийки і саму мийку

У зливі кухонної мийки може швидко з'явитися неприємний запах, якщо всередині застрягнуть залишки їжі. Очистити її можна легко і швидко, кинувши туди таблетку для посудомийки і пропустивши через неї гарячу воду. Мило і вода допоможуть видалити залишки їжі, жир і бруд, а також усунути неприємні запахи всередині.

Якщо під рукою є гелева таблетка для посудомийної машини, ви можете використовувати її, щоб очистити саму мийку. Закрийте злив, наповніть мийку водою і додайте гелеву таблетку для посудомийки, щоб видалити сміття, яке важко очищається, перш ніж чистити щіткою або губкою.

Фото: unsplash.com

Оновити відро для сміття

Викинувши сміття, знову покладіть на дно відра для сміття таблетку для миття посуду і наповніть його гарячою водою. Залиште розчин на цілу годину, злийте брудну воду і витріть залишки всередині, перш ніж витерти чистою ганчіркою.

Помити підлогу

Наступного разу, коли будете мити підлогу на кухні, просто додайте таблетку для посудомийної машини у відро з теплою водою. Як і в посудомийній машині, мильна суміш допоможе боротися з жиром і плямами на підлозі.

Навести блиск на столових приладах

Хочете відполірувати потерті або потьмянілі столові прилади? Спробуйте розчинити таблетку для миття посуду в раковині або великій мисці, наповненій гарячою водою, а потім додайте виделки та ложки. Через годину-дві потріть посуд губкою або щіткою, потім обполосніть і висушіть.

Фото: unsplash.com

Очистити духовку всередині

Замість агресивних мийних засобів опустіть таблетку в гарячу воду, а потім протріть нею підлогу, стіни або навіть скляні дверцята духовки. Закінчивши, витріть бруд вологою ганчіркою. Ось так легко!

Відновити шви кухонної плитки

Вам не обов'язково знадобиться якийсь спеціальний засіб для чищення, щоб освіжити затирку "фартуха" на кухні. Замість цього спробуйте приготувати пасту з порошкоподібної таблетки для посудомийної машини. Просто додайте таблетку в миску з невеликою кількістю гарячої води до утворення пасти. Нанесіть пасту на лінії затирання пензликом, залиште на 15 хвилин, потім протріть вологою тканиною.

Фото: unsplash.com

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