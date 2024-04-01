Помер відомий український КВНщик Святослав Пелішенко

Святослав Пелішенко народився та виріс в Україні, однак останні роки життя провів на території РФ.

Помер відомий український сценарист, шоумен та гуморист Святослав Пелішенко, більш відомий як капітан команди КВК "Одеські джентльмени". Подія трапилася вчора, 31 березня, повідомила ексучасниця команди КВН Світлана Фабрикант у Фейсбук.

"Капітан покинув нас … Сер капітан… Святослав Пелішенко. Слава… Велика дитина… нескінченно талановиті, нескінченно мудрі, безкомпромісно справедливі і чесні, страшенно скромні і кохані всіма нами. Тому що — моя дорога! Дуже любив свою Одесу, присвятив їй книги, вірші і навіть пісні… У мене не вистачить слів, щоб описати його сьогодні… Слави вже немає з нами… Дякую, Слава",- написала вона в дописі.

Що саме стало причиною смерті гумориста поки не відомо. Йому було 71 рік.

Варто відзначити, що Святослав Пелішенко народився в Одесі, багато років був учасником та капітаном КВН команди "Одеських джентльменів".

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Був автором відомих радянських програм, таких як "Городок", "Голубий вогник на Шаболовці", "Суботній вечір", "Юрмаліна" та інших.

Крім цього, Святослав за життя встиг зіграти кілька ролей: у 1992 році в фільмі "Одного разу в Одесі, або як виїхати з СССР", у 2005 році він зіграв роль в одному з епізодів серіалу "Моя прекрасна няня"". У 2011 році Пелішенко знявся в двох фільмах "Зустрічна течія" та "Новини". Останні зйомки у ролі актора були у 2014 році у фільмах "Так далеко, так близько" та "Господа-товариші".

Варто відзначити, що за останніми даними гуморист прожив свій залишок життя на території РФ. Зокрема, останні 33 роки. Оскільки Святослав останнім часом був не публічним, то про його громадську позицію щодо війни нічого не відомо. Так само не відомо, де саме поховаю коміка, на батьківщині чи в Росії.

Нагадаємо, раніше ми писали, на Одещині школяр помер під час гри за комп'ютером: медики розповіли подробиці. Крім цього, Фокус писав, відома оперна співачка розповіла про смерть свого нареченого.