Крістін Девіс із "Сексу у великому місті" показала свою природну красу (фото)

Раніше актрису висміювали за використання філерів і наповнювача для губ. Тепер вона вважає, що немає нічого кращого, ніж природна зовнішність.

59-річна американська актриса Крістін Девіс, яку раніше висміювали за філери, показала своїм підписникам в Instagram себе без макіяжу, опублікувавши відповідне фото.

На знімку вона позує з абсолютно чистим обличчям в одній з африканських країн, яку вона відвідала в лютому. У кадрі акторка демонструє сяючу шкіру і свіжий вигляд. На ній сорочка персикового кольору, а волосся локонами спадає на плече.

"Через зміну часових поясів, але кенійське волосся того варте", — підписала вона знімок.

У коментарях користувачі не пошкодували компліментів:

"Я теж сумую за своїм кенійським волоссям. Не можу дочекатися повернення", "Ти маєш чудовий вигляд без макіяжу", "Шарлотта все ще прекрасна", "Прекрасно проведіть час. Це в моєму списку бажань одного разу поїхати туди. Чудове фото", — пишуть під публікацією.

Крістін Девіс повернула собі колишню красу Фото: iamkristindavis/instagram

Обличчя актриси виглядало схудлим і менш одутлим, ніж раніше. Раніше Крістін розповіла про негативну реакцію, яку вона отримала за використання наповнювача для обличчя, і визнала, що це змусило її плакати.

"Мені довелося їх розчинити, і мене безжально висміювали. І я плакала з цього приводу. Це дуже стресово. Ніхто довгий час не говорив мені, що це виглядало погано. На щастя, у мене є хороші друзі, які врешті-решт сказали: річ у тім, що ти не посміхаєшся собі в дзеркало", — зізнавалася вона.

Зірці виявилося складно прийняти зміни, які відбуваються з її тілом та обличчям з віком, особливо в суспільстві та індустрії, де цінується молодість.

"Важко пам'ятати, що не обов'язково так виглядати. Інтернет хоче, щоб ви це зробили, але вони також і не хочуть, щоб ви це робили. Вони дуже суперечливі", — додала Крістін.

Раніше Фокус писав, що Крістін Девіс прокоментувала сварку Сари Джессіки Паркер і Кім Кетролл.