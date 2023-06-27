"Будинок-убивця": перелякані жінки знайшли приховані проходи до таємних підвалів (відео)

Дві молоді жінки були налякані, коли оселилися в будинку з таємними кімнатами та прихованими підвалами. Дівчата записували огляд їхнього нового тимчасового житла для своїх глядачів у TikTok.

Тьєрра та її подруга заплатили 3 500 доларів за проживання в "нещодавно відремонтованому старому портлендському будинку" в штаті Орегон, що в США, протягом двох тижнів. У перший же день вони виявили прихований прохід, що з'єднує будинок із моторошними порожніми темними приміщеннями. Про це пише Daily Star.

Дівчатам здалося дивним, коли господар попросив їх заселитися через чорний хід, який привів їх прямо в спальню. Вони записували огляд їхнього нового тимчасового житла для своїх глядачів у TikTok.

"У цьому будинку є дивні тунельні зали та простори", — каже Тьєрра.

Вона відкриває дерев'яну заслінку, щоб показати порожній простір, досить великий, щоб у ньому могла поміститися доросла людина. Але це не все. Темний простір відкриває доступ до вічка в дерев'яній шафі. Коли дівчата підіймаються нагору, все стає ще моторошнішим.

Тьєрра та її подруга знайшли дивні засуви зовні спальні та маленькі дверцята шафи Фото: Tik-Tok

Тьєрра та її подруга знайшли дивні засуви зовні спальні та маленькі дверцята шафи, які ведуть до приміщення, схожого на горище, з доступом до внутрішніх приміщень будинку.

"Ми не підемо туди! Інші речі в будинку просто чудові: дерев'яна підлога, красиві насадки для душу. Але давайте підемо в підвал", — нервово сміється дівчина.

Перелякані жінки знайшли ще одне підвальне приміщення та замкнені двері з відчиненою кватиркою нагорі. Тьєррі було незручно залишатися в цьому будинку, і вона звернулася до Airbnb з проханням повернути гроші або замінити житло, адже вони не можуть дозволити собі винайняти інше житло без повернення грошей. Але вона не отримала відповіді від агента з оренди.

Очікуючи відповіді, Тьєрра сказала, що їм довелося "спати з ножами" для власного захисту.

"Якщо гість почуватиметься в небезпеці під час проживання, у нього є доступ до нашої цілодобової лінії безпеки в застосунку, яка з'єднує його безпосередньо з нашою спеціалізованою командою з безпеки для отримання підтримки", — сказали пізніше співробітники Airbnb.

Пара була засмучена та з'їхала й тепер живе в іншому будинку. Глядачі вважають, що вони ухвалили правильне рішення.

"Це схоже на будинок-убивцю. Це також видає таємницю Airbnb, начебто, можливо, леді не є власницею та не повинна була здавати його в оренду", — написав один із користувачів TikTok.

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