Усередині були пасажири: під час грози блискавка двічі вдарила в літак (відео)

Фотограф Джейсон Вільям Гемм зміг записати на відео момент, коли розряд блискавки двічі влучив у хвіст літака Embraer E175.

Під час сильної грози в аеропорту Літл-Рок, розташованого в штаті Арканзас (США), літак авіакомпанії American Eagle двічі був вражений блискавкою. Літак приземлився на злітно-посадкову смугу й очікував, поки негода вщухне. Про це пише The Metro.

Фотограф Джейсон Вільям Хамм зміг записати на відео момент, коли розряд блискавки влучив у літак Embraer E175.

Літак Embraer E175 успішно приземлився і зупинився на смузі аеропорту, щоб дістатися до місця виходу для пасажирів. Однак раптово стався яскравий спалах, і блискавка двічі вдарила у хвіст літака. Сам фотограф думає інакше.

"Так, я не думаю, що вона потрапила в літак. Але все одно вийшло приголомшливе відео", — каже Хамм, повідомляє Viral Press.

На записі відео можна побачити іскри, поруч із хвостом літака Фото: Viral Press

На записі відео можна побачити іскри, поруч із хвостом літака. Деякі свідки були здивовані подією. Чути як вони кажуть "вау". Інші додали "вау, це може бути небезпечно".

На щастя, ніхто не постраждав унаслідок цього інциденту. Пасажири успішно залишили літак, а повітряне судно було перевірено на предмет можливих пошкоджень, але жодних технічних проблем не виявлено.

Раніше Фокус писав, що члена екіпажу засмоктало в двигун літака під час посадки. Літак в той момент тільки прибув з міжнародного аеропорту Лос-Анджелеса і був повністю заповнений пасажирами, які були в жаху після страшного інциденту.

Також повідомлялося, що авіакомпанія випадково відправила жінку в іншу країну за 1450 км від дому. Беверлі Елліс-Гебард направили не на той літак і в неї не було при собі паспорта. Відстань між її рідним містом Філадельфією і Ямайкою, куди вона полетіла помилково, становить приблизно 900 миль (1450 км).