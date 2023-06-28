Опинилася в пастці: кур'єр випадково замкнув пенсіонерку в її будинку (фото)

Чарлі Кларк розповіла, що її літня сусідка Ді кликала на допомогу після того, як водій доставки нібито залишив посилку, яка затиснула ручку дверей. Неакуратність кур'єра могла б призвести до трагічних наслідків у разі пожежі.

У Великій Британії через недбалість водія служби доставки Yodel, 70-річна жінка, на ім'я Ді опинилася замкненою у своєму власному будинку, оскільки водій поставив посилку прямо під ручку дверей. Про це пише Daily Star.

За словами 39-річної Чарлі Кларк із Лондона, сусідки пенсіонерки зверху, її 20-річний син Джордж почув крики літньої жінки. З'ясувалося, що Ді кликала на допомогу, кажучи, що не може натиснути на ручку своїх дверей. Пенсіонерка опинилася в пастці у власній квартирі.

Чарлі негайно спустилася вниз, щоб допомогти наляканій сусідці, яка вже збиралася викликати пожежників. Коли вона підійшла до дверей, то помітила, що посилка була засунута під дверну ручку, що і призвело до її блокування.

Жінка висловила невдоволення щодо водія служби доставки, називаючи його "непрофесіоналом". Вона заявила, що якби сталася пожежа в будинку, його неакуратність могла б призвести до трагічних наслідків.

Неакуратність кур'єра могла б призвести до трагічних наслідків у разі пожежі Фото: Kennedy News & Media

Пізніше пенсіонерка розповіла, що вона не чула, як водій стукав у двері. За її словами, посилка, яка спричинила інцидент, взагалі була адресована не їй. Вона додала, що перед дверима знаходиться великий і порожній загальний коридор, і тому коробку можна було поставити в будь-яке інше місце.

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