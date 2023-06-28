Заспокоює і знімає стрес: жінка поділилася секретом обіймання дерев (відео)
Жінка, на ім'я Цішіці розповіла, що відчула розслаблення і зцілення після обіймів із тисячолітнім деревом у лісопарку неподалік рідного міста. Дівчина впевнена, що рослини допомагають позбутися стресу.
Жінка, на ім'я Цішіці, яка живе в Шанхаї, стала знаменитою в Китаї завдяки своїм розповідям про фізичні та психологічні переваги обіймів із деревами. Про це пише Oddity Central.
Китаянка вперше обійняла дерево у квітні, коли гуляла з чоловіком. Відчувши себе недобре, жінка обійняла випадкове дерево на порожній вулиці Шанхаю й одразу ж відчула позитивний ефект. Постійний дзвін у вухах, який, за її словами, був спричинений стресом на роботі, "чарівним чином зник", коли вона обійняла товстий стовбур дерева, і цей "чудовий" перший досвід спонукав її не лише шукати інші дерева для обіймання, а й поділитися своєю історією з іншими, щоб вони теж могли отримати з неї користь.
У вірусному пості на Xiaoshomgshu, китайській версії Instagram, Цишиці розповіла, що відчула розслаблення та зцілення після обіймів із тисячолітнім деревом у лісопарку неподалік Шанхая. Жінка додала, що їй здалося, ніби воно відповідає на її обійми й допомагає зняти всі тяготи.
Китаянка пояснила, що завжди нервувала, коли обіймала інших людей, боячись, що вони не зможуть витримати її негативну енергію. Однак дерева зовсім інша річ, бо "вони будуть мовчки й терпляче слухати вас".
Цішіці ясно дала зрозуміти, що вона не радить замінювати реальну медичну терапію обійманням дерев, але прихильники китайської традиційної медицини стверджують, що обіймати дерева корисно для фізичного і психічного здоров'я. Нібито, обіймаючи їх, люди можуть "знайти Ці", яка допомагає їм регулювати свої емоції.
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