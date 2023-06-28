Заспокоює і знімає стрес: жінка поділилася секретом обіймання дерев (відео)

Жінка, на ім'я Цішіці розповіла, що відчула розслаблення і зцілення після обіймів із тисячолітнім деревом у лісопарку неподалік рідного міста. Дівчина впевнена, що рослини допомагають позбутися стресу.

Жінка, на ім'я Цішіці, яка живе в Шанхаї, стала знаменитою в Китаї завдяки своїм розповідям про фізичні та психологічні переваги обіймів із деревами. Про це пише Oddity Central.

Китаянка вперше обійняла дерево у квітні, коли гуляла з чоловіком. Відчувши себе недобре, жінка обійняла випадкове дерево на порожній вулиці Шанхаю й одразу ж відчула позитивний ефект. Постійний дзвін у вухах, який, за її словами, був спричинений стресом на роботі, "чарівним чином зник", коли вона обійняла товстий стовбур дерева, і цей "чудовий" перший досвід спонукав її не лише шукати інші дерева для обіймання, а й поділитися своєю історією з іншими, щоб вони теж могли отримати з неї користь.

У вірусному пості на Xiaoshomgshu, китайській версії Instagram, Цишиці розповіла, що відчула розслаблення та зцілення після обіймів із тисячолітнім деревом у лісопарку неподалік Шанхая. Жінка додала, що їй здалося, ніби воно відповідає на її обійми й допомагає зняти всі тяготи.

Жінці здалося, що дерево відповідає на її обійми і допомагає зняти всі тяготи Фото: Weibo

Китаянка пояснила, що завжди нервувала, коли обіймала інших людей, боячись, що вони не зможуть витримати її негативну енергію. Однак дерева зовсім інша річ, бо "вони будуть мовчки й терпляче слухати вас".

Цішіці ясно дала зрозуміти, що вона не радить замінювати реальну медичну терапію обійманням дерев, але прихильники китайської традиційної медицини стверджують, що обіймати дерева корисно для фізичного і психічного здоров'я. Нібито, обіймаючи їх, люди можуть "знайти Ці", яка допомагає їм регулювати свої емоції.

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