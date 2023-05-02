Прикрити "Телеграм" або розвивати контент. Як вирішити політичну проблему економічними методами

"Замість "регуляції "Телеграму" (ініціатива Мінкульту) потрібно шукати гроші на розвиток українського контенту. Дотації, перемовини з "Гуглом" про збільшення оплати за перегляди. І варто розуміти — чим гірше бізнесу в Україні, тим менше грошей через рекламу він передає авторам контенту". Думка.

В більшості політичних проблем можна знайти економічні причини. Візьмемо контент в "Ютубі".

"Гугл" платить копійки українським блогерам за перегляди. Тих грошей не вистачає на розвиток каналів. Рекламний ринок в Україні малий, тому на інтеграціях ти також не заробиш супергрошей, щоби закуповувати собі суперобладнання.

У Росії блогерів фінансували і великі клієнти ("Альфа банк", "Авіасейлз" тощо), і державні замовники. Тому в проєктах типу "Дудь" чи "Редакція" працюють десятки співробітників. Оператори, редактори, журналісти.

Є гроші їх утримувати. Брати в оренду чи купувати блек меджики, мати відрядження по всьому світу.

Український контент у "Ютубі" має стати більш шанованим та грошовим

Політична проблема (трансляція російських наративів) зумовлена економічною причиною (в Україні мало грошей на розвиток якісного контенту).

Тому замість "регуляції "Телеграму" (ініціатива Мінкульту) потрібно шукати гроші на розвиток українського контенту.

Дотації, перемовини з "Гуглом" про збільшення оплати за перегляди.

І варто розуміти — чим гірше бізнесу в Україні, тим менше грошей через рекламу він передає авторам контенту.

Сам контент у нас є. "Укрютюбпроект", Плінський, Дурнєв, Птушкін, "Бомбардир", "Хащі", Новосилецький, Pressing, WAS, "Історії для дорослих" і ще чимало.

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