100 ракет – уже у минулому. Чому масованих ракетних ударів РФ більше не буде

"Можна по-різному оцінювати нинішній ракетний удар по Україні, але бачиться очевидний не тільки дефіцит ракет у окупантів, а й явні проблеми зі зношуванням у носіїв, у чому можна дедалі більше переконуватися". Думка

Як і очікувалося, на 1 травня передбачувані російські маніяки здійснили ракетний удар по Україні. Але замість масованого вони знову задіяли обмежений боєкомплект – 18 ракет, 15 з яких були збиті.

При цьому спочатку у повітря піднімалося 17 літаків Ту-95МС. Сам пуск здійснювався з 9 літаків Ту-95МС і, несподівано, двох Ту-160. Тобто, грубо кажучи, із пуску 1-2 ракет з одного носія. Це вкотре підтверджує, що середнє навантаження на носії Х-101 складає зараз 2-4 ракети, тому ні про які пуски понад 100 ракет не йдеться.

Навіть коли в повітрі було 17 ракетоносців Ту-95МС, я чекав удару від 34 до 68 ракет. Але, як ми бачимо, були задіяні не всі Ту-95МС, що не заперечує їх відволікальну роль як у цьому, так, до речі, і в минулому нальоті. Це не заперечує і те, що вони були порожні.

Окупанти піднімають у повітря максимум, що у них може літати, щоб вводити в оману нашу ППО щодо можливих траєкторій польоту ракет. Воно й зрозуміло, адже інформація про зліт перших Ту-95МС з Оленьї, Мурманської області, надійшла ще о 21:45-21:50, тобто – ніякої несподіванки.

Українська ППО виявилася готовою до атаки Фото: Відкриті джерела

До 22:00 кількість Ту-95МС у повітряному просторі Росії було 7, а до 23:00 їх вже було 14. Фактично, росіяни зараз перебувають під наглядом з перших хвилин підняття своєї авіації в повітря. Вони це розуміють, тому піднімають у повітря хибні цілі для спостереження.

Російська стратегічна авіація як на блюдечку і жодного чинника несподіванки, вона вже не здатна реалізувати. Це значною мірою обмежує можливості оперування нею в періоди ракетних ударів по Україні, особливо настільки передбачуваних.

Можна по-різному оцінювати нинішній ракетний удар по Україні, але мені бачиться очевидний не тільки дефіцит ракет у окупантів, а й явні проблеми зі зношуванням у носіїв, у чому я дедалі більше переконуюсь. У зв’язку з цим РОВ і намагаються експериментувати, для підвищення ККД ударів.

Без відповіді залишається питання обмеженого БК. Адже Росiя має можливість поповнювати за добу БК від 2-5 ракет різної номенклатури і після останнього масованого ракетного удару по Україні 9 березня мала можливість накопичити від 80 до 200. Приберегли на 2 і 9 травня?

Спостерігаємо!

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