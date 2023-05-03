Путін сам обстріляв Кремль? Які висновки можна зробити про російську ППО після атаки БПЛА на Кремль

"Такого репутаційного удару Росія не відчувала вже давно. Навіть Матіас Руст, на тлі інциденту, це дитячі витівки. Ракетний крейсер "Москва" на дні Чорного моря відчуває покинутість і нікчемність". Думка

Ну, ось навіть не знаю, що й сказати…

Роками, висвітлюючи російський ВПК, я писав про те, що його можливості багаторазово перебільшені, а характеристики озброєння, що випускається, завищені. Зокрема й засобів ППО. Особливо умовно сучасних засобів.

Але це ще не все.

Над Росією ніколи не було повністю, надійно закритого повітряного простору. Здебільшого засоби ППО імітували ешелонований захист вздовж кордону з країнами НАТО, а також над Москвою та Санкт-Петербургом. Але саме імітували, а не гарантували такий.

Зараз Росія звинувачує Україну в ударі БПЛА по Кремлю. Але російські офіційні особи не надали жодного доказу, що це українська БПЛА.

Які ваші докази?

Але навіть якщо припустити, що це так, що ж, український дрон безперешкодно подолав сотні кілометрів до Москви?

Тобто сотні кілометрів крізь ешелоновану ППО як ніж крізь масло - і про це Росія заявляє на весь світ? Знаєте, як це називається? Дискредитація російської армії. Жах! Заарештувати цих негідників, іноагентів! Ах, так, перелякані "іноагенти" самі ж сидять у атакованому НЛО Кремлі.

Такого репутаційного удару Росія не відчувала вже давно. Навіть Матіас Руст, на тлі інциденту, це дитячі витівки. Ракетний крейсер "Москва" на дні Чорного моря відчуває покинутість та нікчемність. Але постає питання на тлі всіх цих моментів, а в чому сенс такого удару?

Відразу після удару мережу заповнили меми, які намагаються осмислити те, що сталося. Фото: Соцмережі

Припустимо, якщо Україна зробила цей удар, то які профіти, окрім демонстрації того, що ми це можемо зробити, наголошує на бездарності російської ППО, що й так уже давно відомо, і психологічного ефекту? Так, власне, більше жодних. З іншого боку…

З іншого боку, Росія за допомогою цього удару може почати виправдовувати свої воєнні злочини як скоєні, так і ті, що готується вчинити. Просто їй потрібний був тригер, спусковий гачок.

Тобто Путін сам обстріляв Кремль?

Зрозуміло!

Це не ми.

Навіщо нам цей сарай у скотарні?

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