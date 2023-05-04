Путін пішов ва-банк. Як Росія може використати атаку дрона на Кремль

"Вкидами про ядерний удар Путін лише піднімає ставки. Це — спроба зіграти в "Карибську кризу" на новий лад. І це все — блеф. Мета Путіна — знову породити страхи про ядерну загрозу, а далі — влаштувати великий розмін із Заходом". Думка.

Моя думка: атака безпілотників на Кремль — це типова російська false flag operation, тобто провокація під фальшивим прапором, щоб налякати світ, що тепер у Росії є "легітимний привід" для агресивніших дій (хоча куди далі).

Путін боїться контрнаступу ЗСУ. Він боїться перетворення Криму на легітимну ціль для ЗСУ після вдалого контрнаступу. Він боїться ордера на арешт від Міжнародного кримінального суду й не поїде на саміт БРІКС у Південну Африку. Він боїться того, що Китай не зайняв його бік у цій війні та лишає його сам на сам із демократичним світом.

В отчаянии Путин пытается разыграть "карибскую карту" Фото: Открытые источники

Вкидами про ядерний удар Путін лише піднімає ставки. Попереду ще багато фокусів. Можливо, навіть зроблять відео й опублікують витоки в підконтрольних медіа, як на бомбардувальники чіпляють ядерні бомби. Це — спроба зіграти в "Карибську кризу" на новий лад. І це все — блеф. Мета Путіна — знову породити страхи про ядерну загрозу, а далі — влаштувати великий розмін із Заходом. Наприклад, взамін на ядерну деескалацію домогтися від Заходу припинення підтримки України. Або щоб Захід натиснув на Україну і ми згорнули контрнаступ. Або щоб Україна погодилася визнати окупацію взамін на відведення ядерної загрози.

Це — ва-банк. На нього Путін іде не від гарного життя й неодмінно програє.

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