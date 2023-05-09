Скайнет виривається на волю. Чому війна зі штучним інтелектом не має сенсу

"Звичайно ж, луддити програли. Воювати з технологічним процесом та регулярною армією безглуздо. Я це все до чого. Зараз Скайнет, який уже виривається на волю, не зупинити". Думка

На тлі суперечок про те, чи замінить штучний інтелект мільйони працівників і чи залишить він офісних клерків без кірки хліба, я згадав пізнавальну історію.

Років 200 із лишком тому в Британії почалася промислова революція і живих робітників на ткацьких фабриках почали замінювати верстатами. Це зараз ти можеш піти в закладники, ай-ті чи просто в запій. У ті роки для простого роботяги із законних способів був лише запій. І не наймешся на іншу фабрику, там теж верстати ставлять. Тоді й виник рух луддитів.

Називали вони себе на честь чи то вигаданого ткача, який першим зламав ткацький верстат, чи то на честь дитини ткача, чи то на згадку про легендарного короля-засновника Лондона. Луддити займалися тим, що організовували заворушення на фабриках і ламали верстати. А згодом руйнували цілі фабрики. Вночі ткачі збиралися на пустках за містом і тренувалися у маршируванні та військових маневрах.

Штучний інтелект приходить на зміну тому, що було раніше Фото: Getty Images

Члени місцевих міськрад засилали до них шпигунів, за ними йшло полювання. У міру збільшення кількості фабрик з верстатами та кількості погромів у справу проти голодних і злих безробітних ткачів довелося кидати армію. А за участь у заворушеннях давали смертну кару чи засилали каторжником до Австралії. На піку боїв із луддитами у Британії билися більше, ніж на материку з Наполеоном.

Звісно ж, луддити програли. Воювати з технологічним процесом та регулярною армією безглуздо.

Я це все до чого. Наразі Скайнет, який уже виривається на волю, не зупинити.

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