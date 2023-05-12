Японія йде до НАТО. Бездумна політика Росії приводить її до повної ізоляції
Росія, розпочавши війну через бажання відсунути НАТО подалі від своїх кордонів, досягла зворотного — до НАТО вступила Фінляндія, а тепер вступає ще і Японія. Про це пише адвокат і політолог Олександр Чебаненко.
ЗМІ з посиланням на главу МЗС Японії, пишуть про фактичне бажання цієї держави приєднатися до НАТО.
Для початку — про відкриття офісу НАТО в цій країні.
При тому, що цей союз, як ми знаємо, створено з метою об'єднання зусиль держав-членів "для здійснення колективної оборони та підтримання миру і безпеки".
Така перспектива виглядає досить вірогідною.
При тому, в найближчій перспективі.
Навіть попри положення Конституції Японії, відповідно до якої:
- "японська нація… навічно відмовляється від війни як засобу здійснення свого суверенного права, а також від залякування військовою силою або застосування її як способу вирішення міжнародних конфліктів", та
- "…сухопутні, морські та повітряні війська й інші військові сили не будуть утримуватись".
Конституцію можна буде змінити, навіть зробивши це вперше з моменту її прийняття в 1947 році.
На відміну від географічного положення та, головне, сусідів.
Один з яких вже розв'язав одну з найбільш кривавих війн в історії людства в Європі, а другий, як ніколи раніше, наблизився до аналогічного кроку, але вже в Азії.
А недофюрер всіх переграв, однозначно…