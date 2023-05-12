Японія йде до НАТО. Бездумна політика Росії приводить її до повної ізоляції

Росія, розпочавши війну через бажання відсунути НАТО подалі від своїх кордонів, досягла зворотного — до НАТО вступила Фінляндія, а тепер вступає ще і Японія. Про це пише адвокат і політолог Олександр Чебаненко .

ЗМІ з посиланням на главу МЗС Японії, пишуть про фактичне бажання цієї держави приєднатися до НАТО.

Для початку — про відкриття офісу НАТО в цій країні.

При тому, що цей союз, як ми знаємо, створено з метою об'єднання зусиль держав-членів "для здійснення колективної оборони та підтримання миру і безпеки".

Така перспектива виглядає досить вірогідною.

При тому, в найближчій перспективі.

Кільце НАТО звужується навколо Росії...

Навіть попри положення Конституції Японії, відповідно до якої:

"японська нація… навічно відмовляється від війни як засобу здійснення свого суверенного права, а також від залякування військовою силою або застосування її як способу вирішення міжнародних конфліктів", та "…сухопутні, морські та повітряні війська й інші військові сили не будуть утримуватись".

Конституцію можна буде змінити, навіть зробивши це вперше з моменту її прийняття в 1947 році.

На відміну від географічного положення та, головне, сусідів.

Один з яких вже розв'язав одну з найбільш кривавих війн в історії людства в Європі, а другий, як ніколи раніше, наблизився до аналогічного кроку, але вже в Азії.

А недофюрер всіх переграв, однозначно…

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