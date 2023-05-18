Владивосток стає китайським портом. Чому Росії довелося погодитися на це

Далекий Схід відходить від Китаю. Як Росія втрачає території через війну в Україні, пояснює журналіст Ростислав Демчук .

"Поїдання" Росії Китаєм набирає нових обертів.

Китай продовжує торгову й економічну експансію на Далекий Схід Росії. Наступний етап — порт Владивосток, який через кілька тижнів стане внутрішнім портом Китаю.

Росія, економіка якої в умовах західних санкцій стає все залежнішою від Китаю, змушена йти на багато побажань китайської сторони. Тому Москва змушена була дати свою згоду на визнання Китаєм порту Владивостока транзитним пунктом для внутрішньої торгівлі.

Тобто з 1 червня поточного року товари, що йдуть із однієї провінції КНР в іншу, перезавантажуватимуться та проходитимуть через порт Владивосток без митних процедур і будь-якого контролю з боку російських митних і прикордонних служб.

Експансія Китаю на Далекому Сході

Спробую пояснити детальніше! КНР розгортає стратегічну кампанію з розвитку своїх північних і східних провінцій, які прилягають до Монголії та Росії. Це, приміром, регіони довкола міст Суйхуа, Харбін, Чанчунь, Шеньян та інші регіон, які малозаселені та з відносно слаборозвиненою економікою та інфраструктурою. Вже в наступному місяці Владивосток стане перевалочним пунктом для перевезення товарів і матеріалів із економічно розвиненого південного сходу Китаю. Порт Владивосток сполучатиме Шанхай, Ханчжоу, Хуанджоу, Макао, Гонконг зі вже названими менше розвиненими та заселеними регіонами КНР на півночі та північному сході: Суйхуа, Харбін, Чанчунь, Шеньян…

Але варто взяти до уваги, що порт Владивосток у порівнянні з китайськими портами в Жовтому морі є забитим і відсталим хутором, який не спроможний обслуговувати велику кількість контейнеровозів, трайлерів та інших промислових морських суден. Отже, КНР у будь-якому випадку змушена буде інвестувати в розвиток інфрастуктури порту Владивосток для своїх потреб. А це означає, що фактично китайці візьмуть на себе й управління портом.

Відомо, що скорочення сухопутної частини логістичного маршруту — одна з найважливіших цілей, яку ставила перед собою китайська влада, яка прагне реалізувати стратегічний план щодо відродження промисловості в північно-східній частині країни.

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