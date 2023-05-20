У Росії знайшли крайніх. Як мігранти в РФ стають новим гарматним м'ясом

"Оскільки напад на Україну перестав надихати російську публіку і все частіше навіює смуток, тамтешня влада починає потихеньку повертати до порядку денного старі перевірені теми". Думка

Уже місяця півтора в ефірі зростає кількість повідомлень про злих мігрантів, які отруюють життя дорогих росіян.

Весь період активної фази війни в РФ ні на секунду не припиняли діяльність спільноти, які збирають контент про злих мігрантів. Але це була фонова активність.

На федеральний рівень проблематику "понаїхавших" хитнув військовий злочинець Олександр Бастрикін, ватажок т.зв. "Слідчого комітету".

З його подачі понеслася статистика, згідно з якою 1) кількість кримінальних справ через злочини іноземців 2022 року зросла втричі, як порівняти з 2021-м; 2) кількість кримінальних справ за вбивствами і тілесними ушкодженнями, що спричинили смерть, зросла вп'ятеро.

(для розуміння масштабу: щодо вбивств та інцидентів, що спричинили смерть, із вини іноземців у РФ за весь 2022 рік порушено 893 кримінальні справи. Кількість трупів невідома, припустимо, що їх близько тисячі. Так от. У Росії публічно (!) ховають приблизно 100 солдатів на день. Тобто, за 10 днів-два тижні в Україні росіяни зазнають втрат більше, ніж накоїли мігранти всередині РФ за рік! Підкреслю — це тільки публічна частина, видима в самій Росії. Реальна кількість втрат значно вища. Тобто, в плані особливо тяжких злочинів небезпека мігрантів непорівнянна з тією шкодою, яку завдає Росії і російському народу злочинна війна Кремля проти України. Має місце спотворення фокусу, випинання).

Це не перше висловлювання Бастрикіна на цю тему. Але попередні якось тонули в загальному потоці. А це зачепилося і почало жити своїм життям. Значить, це кому-небудь потрібно.

Одразу ж "раптово" згадали, скільки в Москві та Підмосков'ї мусульман, як вони живуть анклавами і пригнічують місцевих аборигенів.

На цьому тлі почав зростати градус виття різного роду "патріотів", який періодично трансформується в сигнал "поки ми тут воюємо, мігранти захоплюють Росію".

Неясно, в який бік будуть розгойдувати цей сюжет. Але ознаки явної інформаційної гри вже є.

Можливих напрямків кілька.

По-перше, мігранти дійсно скоюють тяжкі злочини. Вбивають, ґвалтують. Якийсь із таких злочинів можуть випнути в потрібний момент для перемикання уваги. Ґрунт уже готовий.

По-друге, росвлада потребує гарматного м'яса. Червоною ниткою у патріотів проходить сюжет, що мігранти, які живуть у РФ, могли б і повоювати. У контексті цього бубнежу бункерний дід недавно оформив рішення про спрощений порядок отримання громадянства РФ для тих, хто за неї повоює.

Чоловіків-мігрантів відповідного віку в РФ — мільйони. В основному — вихідці з Центральної Азії. Формально — величезний мобресурс. Але ідея масово залучити їх у війська виглядає неоднозначною.

Мотивації померти за Росію у цих воїнів точно не буде. Отже, під великим питанням буде їхня стійкість.

Охочих повоювати за чималі гроші може набратися якась кількість. Але щоб перетворити їх на подобу війська знадобляться значні зусилля і час. Плюс де-факто росвлада вручить зброю і забезпечить бойовий досвід тим групам, до яких всередині РФ є явна недовіра.

Логіка в цій історії є, якщо хтось паралельно виношує задум просіяти мігрантські маси і створити лояльні РФ етнічні сили для подальшого використання в країнах походження. Але це складна ресурсоємна багатоходівка.

Поки що найпростіший сценарій — істерію з мігрантами, як і сюжети про стихійні лиха, можуть використовувати для витіснення з ефіру війни.

Нюанс у тому, що в ефірі цю тему контролювати можна, а на землі ймовірні ексцеси, які можуть спровокувати ланцюгову реакцію. Життя простих росіян погіршується. Вони можуть почати виплескувати свій гнів. Отримають відсіч і вперед…

Російська держмашина поки що ситуацію контролює, але під неслабким тиском. Хтось постійно курить у недозволених місцях, запускає піротехніку тощо. Це може перевантажити держорганізм. Як наслідок, він може не впоратися з тією ж мобілізацією. Що позначиться на фронті.

По суті, Москва може легко відкрити у себе другий фронт. Образ "внутрішнього ворога" замість злобливих лібералів і пособників заходу готовий.

Як то кажуть — у добру путь. Сподіваємося і сподіваємося.

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