Нас хочуть виснажити ракетами. Саме в цьому сенс останніх атак, які здаються марними

Жодного варіанта примирення з агресором бути не може — він все одно думає лише про те, як завдати наступного удару. Про це розмірковує журналіст та письменник Ян Валетов .

Їхнє завдання на сьогодні — це не Київ за три дні, а заморожування конфлікту. Та сама тактика крокодила, що не випускає жертву з пащі і з кожною годиною глибше заковтує її. На сантиметр, на два, на п'ять...

Всі ці ракетно-шахедні атаки проводяться для того, щоб ми втомилися від тривог та безсоння. Тактично вони марні, але стратегічно розраховані на створення примиренських настроїв у суспільстві. Щоб ми зітхали і нарікали: ну коли ж це закінчиться?

А це не може закінчитися нічим іншим, окрім їхньої поразки. Інакше крокодил дочекається, поки ми затихнемо, і знову клацне щелепами.

Будь-яке перемир'я, будь-які наші поступки, хай навіть ті, що на сьогодні здадуться нам розумними і незначними, призведуть до нового витку насильства, нових смертей, нових втрат.

На нас б'ють — але ми тримаємося! Фото: rferl.org

Росія недоговороспроможна. Це не сьогоднішній тренд, це історичний тренд. Що б не було обіцяно, вони обдурять. Не йдеться про довіру чи недовіру, йдеться про те, що ніколи за всю історію свого існування, ця країна не обтяжувала свої дії будь-якими посиланнями на досягнуті попередньо домовленості.

Розслабимося — і нас зжеруть. Роззброїмося — і нас знищать. Повіримо, і перестанемо існувати, як країна.

Нам не можна втомлюватися від нічних тривог та гуркоту ППО, бо саме цього росіяни й домагаються.

Віримо у ППО, у силу ЗСУ та допомогу союзників.

Рано чи пізно, але країна-терорист має бути покараною за скоєне.

Тримаємось!

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