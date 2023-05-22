Звикайте жити без Росії. Як має змінитися Європа у зв'язку з війною в Україні

Вторгненням в Україну Росія остаточно поставила себе поза межами цивілізованої Європи. Отже, мають піти політики, які не мислять Європи без Росії, вважає соціолог і публіцист Олександр Новохатський .

Обставини нашого сучасного життя — це яскравий наслідок безвідповідальної поведінки кількох генерацій політичних істот. Вони просто повірили у їх винятковість та бездоганність. Проте, за чесноти вони, чомусь видають вади та неповноцінність. Тому і результати їх діяльності… можна спостерігати за нашими вікнами.

Їх час минув. Але вони поки що не пішли. Вони не розуміють, що мають піти та зникнути з нашого життя назавжди. Вони мають зробити те що ніколи-ніколи у своєму політичному житті не робили. Вони мають відповісти, понести реальну відповідальність за усе те, що настало в результаті їх безвідповідального політичного життя. Відповісти життям… принаймні політичним.

Ані швидких рецептів, ані чарівних пігулочок, ані священних мантр на кшталт — "якось саме розсмокчеться", застосувати не вийде. Навіть, чарівне дійство у вигляді їзди по вухам пересічним вже не має ефекту.

Не працює і не працюватиме на реальне покращення ситуації жодна схема, жодна політична фігура, жодна політична організація. Традиційні викрутаси та маніпуляції словами вкупі з перекручуванням змісту не вирішують головного протиріччя, яке й призводить до руйнування політичних та світових конструкцій безпеки.

Сама "безпека" тут сприймається в ущербному вигляді та конструктивно-сутністно зовсім про інше …

Сучасна Європа стала "старою". Нікчемною, не придатною для адекватного реагування на виклики та загрози її існуванню. Наш світ відносин зазнає краху. Зазнає показово та відверто. Політичні діячі останньої публічної генерації вже відверто та явно стали неадекватними-старими-неспроможними.

Ангела Меркель – приклад європейського політика, яка вважала, що з Росією можна домовлятися

Якби працювали їх методологія, ідеологія, наративи та купа іншого політичного реманенту, то й нашої ситуації із відкритою війною та повним обваленням сучасної моделі облаштування простору стосунків не відбулось би. Окрім того, така ситуація навіть би не виникла.

Війна — це завжди маркер того, що існує глибочезний конфлікт-протиріччя, що й призводить безпосередньо до масштабних вбивств.

Росія ніколи не стане частиною "Західного світу". Росія ніколи не припинить чинити тиск на людину та сіяти смерть тим, хто здатен чинити опір. Росія … і є уособлення антисвіту цивілізованих людей. Тих людей, які цивілізовані-організовані на принципі вшанування Свободи, як базової потреби. Росія є злом. Реальним злом. Прикладом світу стосунків, де Свобода — це лише непристойна химера та небезпечна бздура.

Сучасні старі, незалежно від біологічного віку, політики, явно не здатні зробити правильні висновки. Вони явно не здатні зрозуміти те, що знає кожна дитина. Із злом не домовляються — його знищують. В інакшому варіанті поведінки зло знищить людину.

Сучасній Росії немає місця в майбутньому світі. Немає потреби її туди тягнути. Немає потреби намагатись домовитись із злом …

Особливо за рахунок сотень тисяч людських життів …

Звикайте жити без Росії. Звикайте. Бо це той самий варіант "ріал політік", через який мусить пройти увесь світовий політичний бомонд. Питання існування Росії стає тим маркером, через який буде визначатись політичне майбутнє та політична сучасність.

Такий неминучий хід подій щодо розвитку ситуації навколо проявленого конфлікту між людськими світами живих та мертвих відносин.

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