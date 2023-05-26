Повернути та посадити. Що не так в ініціативі міністра покарати чоловіків, які незаконно виїхали

Українських чоловіків, які незаконно виїхали, хочуть повернути силовими методами. Економіст Юрій Гайдай пояснює, чому цією ініціативою міністр внутрішніх справ повертається до тоталітарних механізмів.

Як економіста, який усвідомлює глибину нашої демографічної ями, мене дратують просторікування міністра внутрішніх справ Клименка про покарання для чоловіків, які незаконно виїхали.

"Держава зробить усе, щоб кожному громадянину нагадати, що він робив під час війни […] Я думаю, це буде спільна ініціатива Кабінету міністрів і депутатів Верховної Ради […] Я думаю, кожен громадянин цього хоче і зрозуміє державу, якщо будуть якісь обмеження щодо подальшого пересування цих громадян як мінімум за кордон"

"Чудова" комунікація і дуже вчасна. Тоталітарненько так, і з достатнім рівнем зневаги до Конституції і закону.

Питання — що заважає міністрові просто робити свою роботу в межах чинного законодавства?

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко Фото: Нацполіція

Стаття 369 за надання неправомірної вигоди службовій особі передбачає обмеження або позбавлення волі від 2 до 4 років. Це нетяжкий злочин. (Якщо назбирати бонусів за попередню змову, організовану групу, та відповідальне службове становище — взагалі тяжкий)

Терміни давності за нетяжким злочином — 5 років.

"Бебібоксери" ж в масі своїй не через підкоп під кордоном втікали. Що заважає взяти в роботу воєнкомів, які торгують білими квитками по 5-7-10 тис доларів, та ще кілька каналів для виїзду бебібоксерів?

І потім масово ввалити тим, хто давав цим воєнкомам та іншим посадовцям хабарі, обмеження волі на кілька років за нижньою межею покарання? Буде справедливо? Буде. Заодно судимість позбавить хабарників можливість обіймати деякі посади.

Що заважає це зробити? Корумповані воєнкоми недоторкані?

Простіше комунікувати популістську антиконституційну дичину про покарання заднім числом лише тих, хто не подбав про папірець, розділяти українців і відлякувати їх повертатися?

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