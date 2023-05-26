F-16 – для повернення Криму. Як Рамштайн створив Україні перспективи деокупації

На останньому "Рамштайні" фактично оформилася "винищувальна коаліція". Працювати вона почне не одразу, а до осені — і експерт-міжнародник Максим Ялі пояснює, чому вона має допомогти.

На "Рамштайні" фактично оформилася коаліція з F16.

Перший етап — підготовка пілотів.

Він почнеться не пізніше як за два тижні.

Другий етап — передача F16 ЗСУ. Це вже буде осінь. Швидше за все, ті країни, які братимуть участь у підготовці українських пілотів, складуть кістяк тих, хто братиме участь у другому.

F-16 має змінити конфігурацію війни

Нідерланди вже припинили контракт на продаж своїх F16.

До осені, я думаю, вже буде зрозуміло, чи зможемо ми деокупувати всі території, які поки що утримуються ворогом.

Навіть голова комітету об'єднаних штабів США генерал Міллі сумнівається, що цього вдасться досягти у 2023-му.

Ось для деокупації Криму F-16 "кров із носа" будуть потрібні.

Але для цього потрібно буде деокупувати повністю Херсонську та Запорізькі області та вийти до її кордонів.

Ось це можна буде вважати успішним контрнаступом та це стане підставою для продовження постачання озброєнь в Україну. Зокрема вже й літаків.

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