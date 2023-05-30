Кінець ракетного терору. Коли в України з'явиться своя потужна оборонна промисловість

Росія почувається безкарною, завдаючи один ракетний удар за іншим. Чому так відбувається і коли це скінчиться, пояснює економіст та блогер Павло Вернівський .

Давайте відверто. Масовані ракетні обстріли за останній місяць — це не агонія режиму, як дехто хоче думати.

По-перше, росіяни дійсно змогли наростити виробництво ракет. Незважаючи на санкції. А по-друге, ці обстріли використовуються з подвійною ціллю. Зламати нашу волю і завадити контрнаступу.

І тут мені чомусь згадуються уривок з книги воєнного теоретика Карла фон Клаузевіца "Про війну".

"Є дві обставини, які, окрім повної неможливості чинити опір, можуть служити мотивом до укладання миру. Перше сумнівність успіху, друге — надто висока його ціна.

У війнах, де ні та, ні інша сторона неспроможна остаточно позбавити свого супротивника можливості опору, мотиви до укладання миру в обох сторін то зростають, то зменшуються залежно від оцінки ймовірності майбутніх успіхів і необхідної витрат зусиль".

Кінець цьому може покласти лише по-справжньому сильна Україна Фото: ТАСС

А тепер давайте перекладемо ці слова на наші реалії.

Весь цей ракетний терор та сама війна в цілому буде продовжуватись доти, поки Росія буде відчувати нашу слабкість і вірити в те, що рано чи пізно підтримка Заходу зменшиться.

Весь цей ракетний терор буде продовжуватись доти, поки Росія не відчує що війна робить Україну суттєво сильнішою. Не завдяки західній зброї, а завдяки тому, що в нас незважаючи на цей терор розвивається ВПК. Що в нас збільшується виробництво зброї. Що за короткий час Україна завдяки західним технологіям змогла здійснити такий ривок, який їм ніколи не снився!

І все цей прогрес став помітний на полі бою. Коли в нас почнуть з’являться орди дронів-камікадзе, розвідувальних дронів. Коли ми досягнемо паритету по кількості тих же снарядів. Коли вони побачать як кожен український робітник може виробляти в 3-4 рази більше зброї ніж російський (саме така різниця в продуктивності між заходом і Росією). Коли на кордоні з Росією і Білорусією почнуть з’являтись потужні оборонні укріплення. Коли вони почнуть розуміти, що кожен наступний день бою принесе їм такі втрати, які буде неможливо миттєво відновити.

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