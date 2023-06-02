Люди загинули – відповідати нікому. Чому система влади у Києві дозволяє винним залишатися безкарними

Аналітик Сергій Дідковський намагається розібратися у столичній системі влади. І приходить до невтішного висновку: тут, зрештою, ніхто ні за що не відповідає

Мера Києва обирають виборці, але фактичні повноваження йому надає Президент, який призначає його головою КМДА.

Мер без посади голови КМДА — це прикол. Президент Німеччини типу.

Так само Президент призначає голів РДА (районних адміністрацій), але фактично вони працюють під керівництвом голови КМДА. Звітують йому, він на них суворо дивиться.

А ще є сотні муніципальних підприємств. Ми навіть всіх не знаємо. Хто там за що відповідає — питання софістичне.

Але під час воєнного стану містом керує КМВА (військова адміністрація).

Чи, можливо, не керує.

Президент не буде моніторити діяльність голів РДА, тому що це смішний мікроменеджмент. Хоча, можливо, ПОП і моніторив та керував на свій смак.

Є такий прикол.

Увага! Працює ППО (Порошенко Петро Олексійович)

А землю в Києві виділяє Київрада, але за бомбосховища (підвали) відповідає балансоутримувач. Хоча кажуть, що має відповідати КМВА. Але також кажуть, що це сфера відповідальності голови РДА.

Київ - дивовижне та незрозуміле місто Фото: Scroll

В результаті відповідає директор шлагбаума.

А рада у нас одна — Київрада — бо районних рад немає.

Районні ради шкодять Магдебурзькому праву, яке Кличко час від часу піднімає, коли хтось каже про його відставку з посади голови КМДА.

Поки не кажуть, то не шкодить. А як не кажуть, то шкодить.

Тому Київрада як би оптом все продає (сорян — голосує), і там ще купа проросійських політиків залишилась, яких обрали кияни переважно за швидке харчування у форматі "подарунків від кандидата".

Сам Кличко всі досягнення (навіть створені приватним коштом чи там зусиллями інших людей) приписує собі, а негаразди перекладає на інших людей.

Бо краще відповідати за знаходження в приємній тусівці гарних людей, а не за якесь там сміття в підвалах, зачинених на замок.

Людина народжена для софітів, під якими вона сяє, а не для якихось цих ось таких проблем.

Маю надію, доступно пояснив.

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