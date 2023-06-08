Європейці нiяк не розлюблять Росію. І готові з нею співпрацювати після закінчення війни

Сьогодні вийшло вельми цікаве дослідження European Council on Foreign Relations по ставленню громадян 11 країн ЄС до Росії, Китаю, та зовнішньої політики ЄС та США.

Важливе для розуміння світу. Дам тезово спостереження:

1) Понад третини австрійців та мадярів і дві третини болгар досі вважають, що Росія для ЄС — стратегічний партнер.

Особливо яскраве роздвоєння мадярів — 54% вважає Росію ворогом/конкурентом ЄС, і водночас 60% бачать Росію необхідним стратегічним партнером Угорщини. У мене вкотре виникає запитання — що ці люди роблять в ЄС? Та в європейців теж виникає це запитання.

Хоча навіть у цих країн "осі" тектонічний зсув у бік негативного сприйняття Росії. І як же добре, що з цієї історичної компанії принаймні Німеччина і, частково, Італія, цього разу на правильному боці історії. У решти — самі бачите на графіках.

2) Щодо повоєнних взаємин з Росією все далеко не так однозначно. З усіх опитаних лише 18% за повний розрив з Росією (найбільше це підтримують поляки, 39%), 21% європейців — за "повну співпрацю" (болгар — понад половина, мадярів та австрійців — третина), 48% європейців — за "обмежені стосунки" після війни.

3) Попри те, що 70% європейців сприймають Китай та РФ як близьких партнерів, 44% сприймає Китай, як необхідного стратегічного партнера ЄС, 22% — як конкурента, і лише декілька відсотків — як ворога Європи.

При цьому майже 80% мадярів сприймають Китай, як стратегічного партнера, або навіть союзника.

Більше європейців вважає, що торгові та інвестиційні взаємини з Китаєм несуть переваги, ніж ризики (показово, що якраз на днях з'явилася інфа про спіноф китайських інвестицій американським гігантом Sequoia Capital, тобто у американців інша візія).

4) 41% європейців вважають, що якщо Китай почне постачати зброю РФ, на нього слід накласти санкції, попри економічні збитки. 33% — проти санкцій.

5) Від 50 до 65 відсотків європейців вважають неприйнятним, щоб Китай володів технологічними компаніями, медіа, чи інфраструктурою в ЄС.

6) Дуже цікаво, що 32% європейців вважає США союзником, 43% — стратегічним партнером, при цьому лише 23% готові вписуватися за США у конфлікті з Китаєм за Тайвань, 62% — за нейтралітет. Тут дуже однозначно, мінімальна кількість тих, хто не визначився, в порівнянні з усіма іншими питаннями.

7) Лише третина європейців вірить у перемогу України в найближчі два роки. Але це теж великий прогрес у порівнянні з 2021.

Із 2021 року на 5% більше європейців стали сприймати ЄС, як світову суперсилу (19%), на 4% — як процвітаючий внутрішній ринок (18%). Це за рахунок зменшення тих, хто "не знає", і зменшення з 11% до 10% тих, хто вважає, що ЄС треба розпустити, бо без нього було б краще.

Найбільше європейців, 29%, бачать ЄС маяком демократії, прав людини та верховенства права. І тут я з ними солідарний.

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