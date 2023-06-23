Поштарі Путіна: чому почастішали мирні ініціативи щодо припинення війни Росії в Україні

Росія використовує мирні переговори як ракети — з їхньою допомогою вона б'є по Українi. Це політик Роман Безсмертний пропонує згадувати щоразу, коли виникає черговий миротворець.

Десятий рік російсько-української війни відзначений великою кількістю "мирних планів" і ініціатив. Держави і їхні лідери, міжнародні організації пропонують свої послуги посередників та шляхи досягнення миру. Звертає на себе увагу те, що за цими мирними планами проглядається вирішення проблем держав-авторів. І при цьому ігнорується резолюція ГА ООН, за яку проголосували посли цих держав. І чомусь ніхто не помічає мирний план жертви цієї війни — України.

Не дивує те, що наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман аль Сауд таким чином рятує свій імідж. А Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган побудував свою виборчу кампанію навколо ідеї миру. Однак особливою ініціативністю відзначаються країни об‘єднання БРІКС. Навипередки Китай і ПАР штурмують Київ. Вони на закритих зустрічах у Москві працюють над мирними ініціативами Київ-Москва й активно бігають в Кремль, аби укласти торгові угоди.

Приблизно так Росія веде переговори Фото: 9111.ru

Настав час усвідомити, що переговори для Кремля — це така ж зброя, як ракети, якими щодня обстрілюють України. Глави держав і урядів у цій війні виконують роль поштарів (Лукашенко возить усні листи до Пекіну) чи парламентерів (в ролі яких виступили глави африканських держав). Масив цих дій складає інформаційно-психологічну війну, яка ведеться проти України і всього світу.

Путін намагається цією війною переписати підручники з історії. Але, здається, він хоче ще переписати тлумачні словники, бо для нього "переговори" — це складова війни.

Як учасник ТКГ у Мінську, можу стверджувати, що розмови про переговори і їхній перебіг напряму пов‘язані з подіями на фронті. Якщо багато ініціатив щодо миру, значить або справи у РФ погані, або готують якусь операцію і потребують часу. Москві не потрібні переговори заради миру, бо вони не планують завершувати цю війну.

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