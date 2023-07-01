Єдине вікно та зброя. Як тепер громадянам можна оформити дозвіл на зброю

"В Україні запрацював Єдиний реєстр зброї. Рішення про надання дозволу на придбання зброї ухвалюють органи поліції в строк, що не перевищує двадцять робочих днів. За допомогою електронного кабінету максимально нівелюється корупційна складова отримання відповідного дозволу". Думка.

Із 23 червня 2023 року в Україні запрацював Єдиний реєстр зброї. На мій погляд, впровадження в Україні відповідного Реєстру є важливим кроком для спрощення системи обігу цивільної зброї в нашій країні як в сучасних реаліях, так і після ухвалення та набуття чинності Законом України "Про право на цивільну вогнепальну зброю" (законопроєкт № 5708 від 25.06.2021).

Переваги функціонування Єдиного реєстру зброї

Перш за все, це суттєве спрощення процедури отримання дозволу на зброю.

Якщо раніше необхідно було подавати документи на зброю в відповідний відділ поліції, то з початку функціонування Реєстру подати документи можна трьома способами:

до відділу поліції;

через "Єдине вікно" для громадян (https://services.mvs.gov.ua/);

через магазин для продажу зброї.

Одразу зазначимо, що на порталі "Єдине вікно" для громадян доступний повний перелік послуг, що стосуються зброї:

отримання дозволу на придбання зброї;

отримання дозволу на зберігання зброї;

зміна місця зберігання зброї;

продовження строку дії дозволу на придбання (перевезення, зберігання, носіння) зброї;

щодо комісійного продажу зброї;

отримання витягу з Реєстру;

перевірка витягу з Реєстру;

перевірка зброї в розшуку.

Алгоритм подання документів через "Єдине вікно" (на прикладі отримання дозволу на придбання зброї) такий:

Авторизуватися на порталі "Єдине вікно" для громадян; Оформити заявку; Прикріпити пакет необхідних документів (відскановані копії, засвідчені кваліфікованим електронним підписом); Надіслати відповідну заявку й очікувати на її опрацювання.

Алгоритм подання документів через магазин схожий на викладений вище алгоритм:

Необхідно особисто звернутися до магазину; Надати необхідний пакет документів; Далі очікувати на опрацювання відповідних документів.

Після проходження авторизації на порталі "Єдине вікно" для громадян буде доступний повний опис конкретної послуги з відповідним алгоритмом дій.

За результатом розгляду поданих заявником документів орган (підрозділ) поліції ухвалює рішення у формі електронного документа, на який накладається кваліфікований електронний підпис. На підставі рішення в реєстрі формується відповідний запис про надання дозволу або відмову в його наданні.

Громадянам стало простіше оформлювати дозвіл на вогнепальну зброю Фото: Facebook

Із дати формування відповідного запису дозвіл вважається наданим заявнику, а власник — поставленим на облік. Рішення ухвалюють у строк, що не перевищує 30 календарних днів, якщо інший строк не передбачено.

Рішення про надання дозволу на придбання зброї ухвалюють органи (підрозділи) поліції в строк, що не перевищує двадцять робочих днів.

Тобто, наскільки я розумію, рішення про надання дозволу на придбання зброї ухвалюють у строк, що не перевищує 20 робочих днів, водночас загальний строк на ухвалення рішення не може перевищувати 30 календарних днів.

Рішення про надання дозволу на придбання такого ж виду зброї, пристрою ухвалюють протягом 15 робочих днів від дня подачі документів.

Слід також підкреслити, що відповідні рішення ухвалюють працівники дозвільної системи також через електронний кабінет. Відповідно, на мій погляд, максимально нівелюється корупційна складова отримання відповідного дозволу.

У подальшому працівник магазину також за допомогою електронного кабінету перевіряє наявність у вас дозволу на придбання зброї та оформлює продаж зброї.

Наразі нормативно-правові акти, які встановлюють підстави для надання відповідних дозволів на зброю, не змінилися.